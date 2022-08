Jungtinės Tautos imasi veiksmų – rengs misiją faktams apie belaisvių žudynes surinkti

Dar vienas kruvinas Rusijos pajėgų smūgis. Popietę okupantai atakavo Donecko srityje esančio Torecko autobusų stotelę. Smūgio metu ten buvo daug žmonių. Matyti žuvusiųjų kūnai. Iš viso per šį artilerijos smūgį žuvo 8 civiliai, dar keturi sužaloti, trys iš jų vaikai.

Be to, okupantų artilerija apgriovė Torecko cerkvę ir sužeidė dvasininką, per apšaudymą taip pat nukentėjo aplinkiniai daugiaaukščiai pastatai.

Olenivka – dar vienas Rusijos pajėgų žiaurumo simbolis. Susprogdinę Olenivkos kalėjimo patalpas, rusai čia pražudė pusšimtį „Azovo“ karių, dar 75 sunkiai sužalojo. Dalis belaisvių artimųjų iki šiol neturi žinių, koks likimas ištiko Olenivkoje buvusius karius – gyvi jie ar mirę: „Jei dabar turėčiau galimybę susisiekti su juo, pasakyčiau jam, kad labai myliu ir kad labai jo laukiu.“

Tačiau „Azovo“ karių žmonų sielvartą lydi ir pyktis tarptautinėms organizacijoms, o Vašingtonas skelbia, kad Rusija siekia suklastoti savo kaltės įrodymus: „Raudonajam Kryžiui ir Jungtinėms Tautoms turime daugybę klausimų ir visiškai jokių atsakymų. Matau visišką neveiksnumą, savo pareigų nevykdymą.“

Visgi Jungtinės Tautos pagaliau paskelbė, kad rengs misiją faktams apie žudynes surinkti. Generalinis sekretorius A. Guterresas pabrėžia, kad tyrimo prašo abi šalys – ir Ukraina, ir Rusija. Tiesa, pastaroji įžūliai skleidžia melą esą tai Kyjivas Olenivką apšaudė sistemomis HIMARS. Vašingtono teigimu, rusai baiminasi, kad anksčiau ar vėliau Vakarų tyrėjai pateks į tragedijos vietą, tad esą net rengiasi padėti HIMARS šaudmenų kaip įrodymų, kad tai neva ukrainiečių darbas.

„Ieškome kompetentingų, nepriklausomų žmonių, kurie galėtų dalyvauti šioje faktų nustatymo misijoje. Tikimės, kad abi pusės suteiks prieigą ir sudarys visas sąlygas gauti visus duomenis, reikalingus išsiaiškinti tiesai apie tai, kas įvyko. Į tai žiūrime labai rimtai ir dėl to sunkiai dirbame“, – kalba JT generalinis sekretorius Antonio Guterres.

Kad didvyriškai Mariupolį gynę „Azovo“ pulko kariai yra didžiausi Rusijos priešai įrodo ir tai, kad Rusijos Aukščiausiasis teismas jau oficialiai paskelbė „Azovą“ teroristine organizacija. O tai reiškia, kad „Azovo“ kariams ir jų vadams gresia kalėjimo bausmės nuo 10 iki 20 metų. Aišku, jei Rusija nepakartos Olenivkos scenarijaus ir nesurengs jiems dar žiauresnių egzekucijų.

„Maskvoje prasidėjo nauja propagandos banga. Jie staiga nusprendė „Azovą“ paskelbti teroristais. Bet kai tai daro teroristinė valstybė, tai yra akivaizdžiai absurdiška“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Skelbiama, kad po to, kai gegužės viduryje „Azovo“ kovotojai Mariupolyje sudėjo ginklus, okupantų rankose jų atsidūrė apie pustrečio tūkstančio.