JAV siaučia žiemos audra: kai kur temperatūra siekia 40 laipsnių šalčio

„Tesla“ automobilis Portlande, Oregono valstijoje, slysta keliu, visiškai pasidengusiu ledu. Šią vietovę, kaip ir daugelį Jungtinėse Valstijose, užgriuvo nuožmi žiemos audra. Kai kuriose vietovėse iškrito maždaug 60 centimetrų sniego. Spūstys dėl prastų oro sąlygų susidarė Portlande – keliuose užstrigo dešimtys automobilių.

O kol vieni laukia spūstyse, kitiems toks gausus sniegas reiškia pramogas. Štai Jutos valstijos gyventojai juokauja, kad savo kieme sumanė paplaukioti ir šoka į milžiniškas pusnis. Minesotoje gyventojams lova pasitarnavo kaip milžiniškos rogės.

Sniego apstu ir įprastai saulėtoje Kalifornijoje, tad kai kurios šeimos įprastą darbo dieną iškeitė į sniego mūšius lauke. Tiesa, kitiems sniegas nemenkai sujaukė dienos planus.

REKLAMA

„Labai sunku sukontroliuoti automobilį. Labai slidu“, – sako vairuotojas Karo Magardechian.

Tad policijos pareigūnai stabdo automobilius ir ragina vairuotojus užsidėti grandines ant padangų – ypač tai aktualu Kalifornijos gyventojams, mat jie vairuoti tokiomis sąlygomis tikrai nepratę.

Kartu su pūgomis atkeliavo ir šaltis – kai kur temperatūra nukrito iki 40-ies laipsnių. Taip pat ir stiprus vėjas – vietomis jis siekia net 23 metrus per sekundę. Per šią audrą be elektros liko arti milijono amerikiečių.