JAV per potvynius žuvo mažiausiai 22 žmonės, tarp jų – mažamečiai dvynukai

Nors ir susilpnėjusi nuo pirmos kategorijos uragano, beveik 100 kilometrų per valandą vėjo gūsius nešanti audra „Henris“ pridarė gausybę žalos. Rod Ailande be elektros liko 80 tūkstančių žmonių. Dar 24 tūkstančiai tamsoje liko Konektikute. Audra varto medžius ir elektros stulpus Naujojoje Anglijoje bei Long Ailande. Dėl galinčių kilti potvynių nerimaujama Niujorke. „Henriui“ dar nepasiekus pakrantės, gatvės jau virto upėmis. Mieste užfiksuotas didžiausias kritulių kiekis per septynerius metus.

„Ši audra gali turėti pasekmių visame regione. Gali kilti potvyniai ir elektros tiekimo sutrikimai, kurie palies šimtus tūkstančių. Darome viską, ką galime, kad padėtume šioms valstijoms pasiruošti, reaguoti ir atsigauti“, – sako prezidentas Joe Bidenas.

Apie tai, kas gali nutikti nespėjus pasiruošti, liudija vaizdai iš Tenesio valstijos. Savaitgalį dėl rekordinių liūčių staiga kilę potvyniai pražudė mažiausiai 22 žmones, įskaitant du mažamečius dvynukus, kuriuos potvynio srovė išplėšė iš tėvo rankų. Kelios dešimtys žmonių vis dar laikomi dingusiais. Gelbėtojai jų ieško eidami iš vieno vis dar apsemto namo į kitą.

„Tiek gyvybių netektis, daugybė dingusių. Iš pamatų nuplauti namai ir aplink išmėtyti automobiliai – tai širdį veriantys vaizdai“, – teigia Tenesio gubernatorius Bill Lee.

Ypač tragiška padėtis Veiverlio miestelio apylinkėse. Čia per kelias valandas iškrito daugiau kaip 38 centimetrai kritulių – ketvirtis metinio kritulių kiekio. Netikėtai kilęs potvynis negyvenamais pavertė šimtus namų. Nuniokoti tiltai ir keliai. Potvynio vandens srovė buvo tokia stipri, kad su šaknimis rovė medžius.