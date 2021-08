Jautriame įraše – afganistanietės merginos ašaros: „Mes niekam nerūpime“

„Mes nerūpime, nes gimėme Afganistane. Negaliu neverkti, turiu valyti ašaras, kad galėčiau įrašyti šį vaizdo įrašą. Mes niekam nerūpime. Mes lėtai mirsime istorijoje. Ar nejuokinga?“, – braukdama ašaras kalbėjo mergina.

"We don't count because we're from Afghanistan. We'll die slowly in history"



Tears of a hopeless Afghan girl whose future is getting shattered as the Taliban advance in the country.



My heart breaks for women of Afghanistan. The world has failed them. History will write this. pic.twitter.com/i56trtmQtF