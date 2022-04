Italijai atstovaujantis rusas supykdė ukrainiečius: galimai demonstravo nacistinį pasisveikinimo gestą

Savo šaliai Europos jaunių kartingo čempionate negalėjęs atstovauti rusas Artiomas Severiuchinas varžėsi kaip Italijos atstovas ir pirmajame etape užėmė pirmąją vietą. Ant nugalėtojų pakylos užlipęs rusas skambant Italijos himnui du kartus trinktelėjo sau į krūtinę ir trumpai ištiesė ranką į priekį, galimai pavaizduodamas nacistinį pasisveikinimą. Po šio savo poelgio jaunuolis isteriškai nusijuokė, taip sukeldamas didelį ukrainiečių pasipiktinimą visame pasaulyje.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @WSKPromotion @fiakarting

How are you? pic.twitter.com/AuSqY35vKU