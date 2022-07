Išvydę nekasdienišką vaizdelį poilsiautojai griebė kameras – lėktuvas leidosi kone tiesiai į minią

Nors ne visi poilsiautojai iškart suprato, kas vyksta, ir ėmė filmuoti šią situaciją, vietiniams gyventojams tokia situacija puikiai pažįstama. Į jūrą leidosi gaisrus šalies miškuose gesinantis gaisrinis lėktuvas, galintis užpildyti vandeniu savo talpas iš artimiausio vandens telkinio.

Ispanijoje liepsnojantys gaisrai jau išdegino apie 4,5 tūkst. hektarų teritoriją ir privertė sprukti tūkstančius gyventojų bei atostogautojų. Ispanijos tarnybos pirmadienį informavo, kad vis dar apie 20 nevaldomų gamtinių gaisrų tebeliepsnoja keliose šalies vietose nuo pietinio regiono iki šiaurės vakaruose esančios Galisijos.

WATCH: Train surrounded by wildfires during heatwave in western Spain. It drove away after a few minutes and no one was injured pic.twitter.com/ayYbL5wB7H