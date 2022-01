Ispanija švenčia tris karalius: miestus drebina didžiuliai šventiniai paradai

Pamatyti centrinėmis Madrido gatvėmis keliaujančių Merkelio, Kasparo ir Baltazaro šiemet Ispanijos sostinėje sugužėjo minios žmonių. Tradicinis trijų karalių paradas šalies miestuose rengiamas šventės išvakarėse. Dėl kovido pandemijos pernai jis vyko be žiūrovų gatvėse.

Stebėti paradą buvo galima tik per televiziją. Šiemet daugelyje miestų juos surengti leista, tiesa, ne be ribojimų. Madride jį stebėti leista 7000 žmonių. Tačiau trims karaliams į minią, kaip įprasta, neleista mėtyti saldainių. Tai vienas laukiamiausių šventės momentų, tačiau net ir be jo susirinkę žiūrovai, net ir pliaupiant lietui stengėsi neprarasti šventinės nuotaikos.

„Šiemet dėl pandemijos paradas atrodo visai kitaip, tačiau negalėjome iš vaikų atimti šventinio jaudulio todėl ir atėjome jo pamatyti“, – sako Madrido gyventojas Roberto Tipanta.

Ispanijoje per tris karalius vaikai dovanas randa ne po Kalėdine eglute, kurią šią dieną įprasta nupuošti, o gražiai nuvalytame bate, kurį prieš eidami miegoti palieka po lova.

Vienas žmogus sako: „Mano mėgstamiausias karalius yra Merkelis. Laukiame, kol jį ir visus kitus pamatysime.“

Trys Karaliai Ispanijoje – išeiginė. Išpakavę savo dovanas kartu su šeimos nariais šalies gyventojai sėda prie šventinio stalo. Tiesa, dėl omikron koronaviruso atmainos naujiems susirgimų atvejams mušant rekordus, tą padaryti galės toli gražu ne visi.