Iš Zarasų ligoninės visai neseniai pradingo operacinis stalas, modernus narkozės aparatas ir diagnostinis negatoskopas. Šie virš 40 tūkstančių eurų kainavę medicininiai prietaisai buvo nurašyti buvusio ligoninės direktoriaus Remigijaus Lamanausko ir jo pavaldinių.

Nurašyta ir, kaip teigiama, nebeveikianti įranga atsirado ne utilizavime, kaip priklauso pagal galiojančią tvarką, o Kaune – medicinine įranga prekiaujančioje įmonėje. Šie ligoninę purtantys kataklizmai iš kantrybės išvedė Zarasų ligoninės gydytojus ir net 12 medikų paliko savo darbo vietas.

Valdžios keičiasi, o problemos lieka tos pačios. Pas gydytojus eilės nemažėja, o kai kur jau net ir nebėra pas ką laukti. Ligoninių pertvarka – fiasko ar tuštėjančių regionų realybė? Ar steigiami sveikatos centrai kiek nors pagerins padėtį?

Diskusija apie tai su dviem, esamu ir buvusiu sveikatos apsaugos ministrais Arūnu Dulkiu ir Aurelijumi Veryga – „Dėmesio centre“ pirmadienį 19.30 val. per TV3.

O daugiau apie įvykius Zarasuose sužinokite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

Kviečiame atsakyti į „Dėmesio centre“ klausimą:

Ar sveikatos priežiūros sistema pastaraisiais metais gerėja, ar prastėja? Prašome pasirinkti atsakymą! Suprastėjo – sumažėjo ir specialistų, ir paslaugų. Pagerėjo – pas gydytojus patenku be problemų. Niekas nepasikeitė, eilės ilgos, todėl renkuosi gydytis privačiai. BALSUOTI REZULTATAI Ar sveikatos priežiūros sistema pastaraisiais metais gerėja, ar prastėja? Suprastėjo – sumažėjo ir specialistų, ir paslaugų. Suprastėjo – sumažėjo ir specialistų, ir paslaugų. 74,7% Pagerėjo – pas gydytojus patenku be problemų. Pagerėjo – pas gydytojus patenku be problemų. 8% Niekas nepasikeitė, eilės ilgos, todėl renkuosi gydytis privačiai. Niekas nepasikeitė, eilės ilgos, todėl renkuosi gydytis privačiai. 17,3% Balsavo: 3024

