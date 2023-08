Į Rusiją išvežta mergaitė dar buvo maitinama mamos pienu – moteris pasienyje rusų pareigūnams bandė perduoti buteliukus

Pagrobto vaiko motinos advokatas žiniasklaidai patvirtino, kad moteris bandė per kontrolės punktą rusų pareigūnams perduoti motinos pieną, tačiau rusai jo nepriėmė. Taip pat aiškėja dar daugiau detalių – pats Švanys iki šiol garbino Rusiją bei Sovietų Sąjungą, o moteris laikė tik įrankiu vaikams gimdyti.

Algirdas Švanys sekmadienį pagrobęs savo dukrą vėliau valtimi pabėgo su ja į Rusijos Federaciją. Pasieniečiai turi žinių, kad vyras vienoje rankoje laikė vaiko kėdutę, kitoje – nepripūstą valtį. Teko bristi per dilgėles.

Įdomu tai, kad tos vietos pasieniečių kameros nestebi, todėl A. Švanys ir galėjo lengvai nusigauti į kitą valstybę. Pasak pasieniečių, A. Švanys vaiką su automobiline kėdute įkėlė į valtį, o pats plaukdamas iš paskos upe valtį stūmė.

„Asmuo atvykęs iš kažkokio kito Lietuvos regiono tikrai turėjo bent jau žinoti vietovę“, – įsitikinęs Pagėgių pasienio rinktinės viršininkas Laimonas Pocius.

Vos už šimto metrų nuo šios vietos, kur A. Švanys išstūmė valtį su dukra, o pats plaukė, vyko žvejų varžybos. Buvo susirinkę daug žmonių. Greičiausiai dėl to vyras pasieniečiams į akis ir nekrito.

„Fiziškai neįmanoma sukontroliuoti, kad kažkas tą dieną, tą minutę sugalvos tyčia pažeisti valstybės sieną“, – teigė L. Pocius.

Vėliau jau išplaukusią valtį pasieniečiai pastebėjo per netoliese esančias vaizdo stebėjimo kameras. Kateris į įvykio vietą atvyko per minutę. Bet jau buvo per vėlu.

„Į Rusijos pusę įplaukti mes neturime teisės“, – apgailestavo Pagėgių pasienio rinktinės viršininkas.

O visai šalia Rusijos esančiame Rusnės miestelyje nuotaikos ramios. Nors tokių A. Švanio veiksmų miestelio gyventojai paaiškinti negali: „Kuo mažas vaikas kaltas.“

Miestelio seniūnė aiškina, kad panašių atvejų, kaip nelegalus sienos kirtimas, niekada nėra pasitaikę.

„Kitų atvejų yra, kai Marių teritorijoje žmonės iš nežinojimo, dėl blogų oro sąlygų kerta pasienio zoną apribojimus ir įvyksta nesusipratimai. O šis atvejis – pirmas“, – tikino Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė.

Tačiau A. Švanys sieną kirto tikrai ne iš nežinojimo, vyras apie norą praleisti su dukra daugiau laiko kalbėjo ne tik vaiko teisių specialistams, bet ir rašė savo tinklaraštyje. Skundėsi, kad vaiko motina jį išdavė ir pas kitą išėjo dar būdama nėščia.

Lietuvos tarnybos ir toliau bando susigrąžinti į Rusiją nelegaliai išgabentą nė metų neturinčią mergaitę. Sekmadienį bėglį su dukra sučiupo rusų pasieniečiai. Šiuo metu A. Švanys, pasak mūsų tarnybų, jau laisvėje ir apsistojo Kaliningrade.

„Mūsų žiniomis, jis ten turi savo gyvenamas patalpas ir yra kartu su dukra, kurią jis prižiūri. Kiek mes žinome iš Rusijos pareigūnų, mergaitės būklė yra gera, ji yra prižiūrima tinkamai“, – tikino Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.

Iki šiol neaišku, ar A. Švanys iš tikrųjų turi ir Rusijos pilietybę. Lietuvos tarnybos paprašė Rusijos atsiųsti tai patvirtinančius dokumentus, šie žadėjo juos pateikti. Tačiau aiškėja ir daugiau detalių, kad A. Švanys vaiko pagrobimą tikrai sugalvojo ne dieną prieš.

„Esame fiksavę daug šito piliečio vykimų į Kaliningrado sritį, iš to galima teigti, kad buvo ruošiamasi tokiam žingsniui“, – įsitikinęs V. Vitkauskas.

Žiniasklaidoje pagrobto vaiko motinos advokatas tvirtina, kad motina bandė perduoti savo pieną per kontrolės punktą, tačiau Rusijos pareigūnai atsisakė jį priimti. Taip pat advokatas užsiminė, kad vaiko tėvas jau anksčiau garbino Rusiją, o moterį laikė tik įrankiu vaikus gimdyti.

Naujienų portalui tv3.lt pavyko susisiekti ir su pagrobto vaiko motina.

„Žinokit, dabar aš labai intensyviai dirbu, bendrauju su konsulatu. Ir mano linija dabar negali būti užimta tokiems pokalbiams“, – sakė pagrobto vaiko motina Kotryna.

Štai prorusiškomis pažiūromis garsėjantis Vaidas Lekstutis savo „Youtube“ kanale pasakoja, kad pagrobto vaiko tėvas yra jo draugas. Esą pora išsiskyrė dėl to, nes nesutapo jų požiūriai į politiką. O vaiko motinos šeima buvo „sisteminiai“, priešingai nei A. Švanys: „Didžiulę įtaką darė mama, kišosi į jų santykius, ir galiausiai Algirdas pamatė. Jis tiesiog galvojo apie vaiką, kokioj aplinkoj vaikas gyvens ir, kas iš jo užaugs, jis suprato, kad užaugs dar vienas sisteminis idiotukas“.

Į tokį įvykį pasienyje su Rusija sureagavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentas sakė, kad Lietuvos tarnybos privalo susigrąžinti iš motinos pagrobtą 9 mėnesių mergaitę.

„Vaikas turi būti grąžintas į Lietuvos Respubliką. Net ir tas faktas, kad vaikas išvežtas į nedraugišką, Lietuvai priešišką valstybę vis tiek nereiškia, kad ši valstybė neturi laikytis tarptautinių kovencijų“, – rėžė prezidentas G. Nausėda.

Prezidentui daug klausimų kyla ir dėl to, kodėl pasieniečiai nesuspėjo sustabdyti Švanio su kūdikiu, prieš jiems išplaukiant į Rusijos teritoriją.

„Mane informavo, kad tai buvo padaryta per labai trumpą laiką ir mūsų pareigūnai atvyko į įvykio vietą labai greitai, labai operatyviai. Tačiau, nepaisant visų pastangų, per vėlai. Taigi, klausimas atsakingoms institucijoms – ką dar galime padaryti, kad sienos saugumas būtų dar labiau sustiprintas?“ – teiravosi prezidentas G. Nausėda.

Pasieniečių vadas į aštrią prezidento kritiką reagavo gana ironiškai: neva norint, kad tokios situacijos nepasikartotų, reikėtų uždrausti Lietuvos piliečiams apskritai būti pasienio ruože.

„Praeitame amžiuje buvo bandymų sukurti sistemą, kad iš socialistinio rojaus neišvyktų ir nepabėgtų žmonės. Geležinė uždanga arba Demokratinės Vokietijos patirtis buvo minuojama siena arba šaudoma į tuos, kurie norėjo pabėgti iš to komunistinio rojaus. Ačiū Dievui, mūsų sienos apsaugos sistema paremta visiškai kitais principais“, – kalbėjo pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.

Pasak pasieniečių vado, sulaikyti A. Švanį, kurio stebėjimo kameros nematė, o jis pats nuo Rusijos teritorijos buvo vos 25 metrai – neįmanoma.

Pirmadienį Rusijos tarnybos pranešė, kad nei A. Švanio, nei 9 mėnesių mergaitės Lietuvai nesugrąžins. Tačiau tarnybos nenuleidžia rankų. Policija tikisi, kad Rusija galiausiai ims ir nusileis.

„Tikrai tikimės, kad sveikas protas nugalės ir teisingumas bus įvykdytas. – O jei nenugalės? – Mes tikimės, kad vis dėlto sprendimai bus teigiami priimti“, – viltį reiškė policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Lietuvos tarnybos pasakoja, kad mergaitės motina intensyviai bando užmegzti kontaktą su mergaitę išvežusiu jos tėčiu. Taip pat bando gauti vizą vykti į Kaliningradą aplankyti dukrą. Vis dėlto neaišku, ar tokio pobūdžio vizą Rusija motinai lietuvei išduos.

