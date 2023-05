GTA 6 gandai ir koks buvo Star Wars Jedi: Survivor žaidimas

Apie tai ir dar daugiau šiame Žaidimų Balso tinklalaidės epizode!

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

0:49 Kaip sekėsi Žalgiriui ir Sigitui?

2:10 Ką žaidėme praeitą savaitę?

5:34 Star Wars Jedi: Survivor apžvalga

17:13 Gameroom.lt

19:15 GTA 6 gandai

27:50 EA yra labai patenkinti Star Wars Jedi: Survivor žaidimu

30:57 Game Pass Ultimate naujas žaidimas

31:07 Nauja Nintendo konsolė

32:38 Starfield turės 18+ scenų

36:30 Rawpowders.lt - Nuolaidos kodas (ZBALSAS)

39:14 Geri žaidimai nepakeis konsolių rinkos? Kokia Xbox ateitis?

50:44 Zeldos naujas žaidimas

51:20 The Last of Us serialas tapo beveik žiūrimiausiu serialu

55:11 Philas Spenceris atsiprašė dėl Redfall starto

56:40 Assasins Creed Mirage išleidimas

59:07 Payday 3

1:01:07 CS:GO muša rekordus

1:03:55 DotA2 naujas update

1:09:14 Contribee - AČIŪ JUMS

1:12:14 Atsisveikinimas

Naujausius „Power Hit Radio“ ir „Žaidimų balso“ tinklalaidės epizodus žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt, platformoje TV3 Play, „Žaidimų balso“ Youtube kanale bei „Power Hit Radio“ Youtube ir Facebook paskyrose!

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.