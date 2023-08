Ekspertas įspėja apie „Wagner“ taktiką Baltarusijoje: „Putinui labai apsimoka pakeisti realybę į alternatyvią realybę“

Apie tai, ar Baltarusijoje esantys „Wagner“ pulkai gali kelti provokacijas, arba imtis puolimo, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos kariuomenės vadas Vytautas Jonas Žukas ir karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis.

Pone Žukai, ganėtinai skiriasi Lenkijos ir Lietuvos viešųjų asmenų vertinimas dėl to, kad „Wagner“ įsikūrė naujos kolonos. Lenkija labiau pabrėžia grėsmę, Lietuvos pareigūnai ramina visuomenę, išskyrus poną Nausėdą.

V. Žukas: Visų pirma, negaliu patvirtinti, kad kažkokios kolonos atvyksta prie Lenkijos sienos. Transporto priemonių kolonos, kurios atvyko iš Rusijos ir dabar yra dislokuotos Baltarusijos vidury, tai čia nėra jokio pajėgų sutelkimo. 100 karių tai yra niekai. 100 karių negali pradėti jokių veiksnių, tuo labiau jie neturi jokios priedangos iš oro – nei aviacijos, nei artilerijos.

Nežinia, kokios to politinės priežastys gali būti: galbūt artėjantys rinkimai, galbūt iš tiesų dėl to, kad Lenkija buvo tiesiogiai užsipulta, paskutinio susitikimo metu, kada Putinas konkrečiai pasakė, jog jie turi būti dėkingi už tai, kad po Antrojo pasaulinio karo jiems buvo perduotos žemės. Ir be to Lukašenkos išstojimai, kad jie yra pasiruošę žygiuoti į Varšuvą, tai galbūt dėl to yra kilęs nerimas. Tačiau nėra jokių požymių, kad būtų planuojamas kažkoks įsiveržimas į Lenkijos arba Lietuvos teritoriją.

Buvo sraigtasparniai per pratybas įskridę į Lenkijos teritoriją.

V. Žukas: Pasirodo, ne per pratybas, o čia buvo asmeninės apsaugos Lukašenkos sraigtasparniai, kuris tuo metu ilsėjosi savo viloje netoli Lenkijos sienos. Ar tai buvo tyčinis provokacinis veiksmas? Galbūt ir tyčinis, tai kiek tokių veiksmų yra buvę. Ne taip ir seniai, 2015 m. buvo konfliktas su Turkija, kai Turkija numušė karinį Rusijos lėktuvą, kurie specialiai provokavo, tikrino Turkijos kariuomenės budrumą ir valią, ar jie sugebės atsakyti, ar ne.

Tai galbūt ir čia panašūs veiksmai, reikia imtis atitinkamų saugumo priemonių, būti pasiruošus ir, jei tos provokacijos kartosis, reikia atsakyti. Bet aš nemanau, kad dabar konkrečiai Lenkijai 100 karių arba tie keli tūkstančiai, kurie yra sukaupti Baltarusijos teritorijoje, kurie neturi jokios ginkluotės, išskyrus civilines transporto priemones, galėtų ryžtis tokiems veiksmams peržengti sieną ir eiti į Suvalkų koridorių. Tuo labiau, kad Kaliningrado pusėje nesimato jokių judesių, veiksmų.

Jei būtų planuojama karinė operacija, mes aiškiai matytume veiksmus ir sujudimą, ir aiškią intenciją, kad yra bendri koordinuoti veiksmai. To nėra.

Kokių priemonių reikėtų imtis sienos apsaugai? Ar jų dar reikia?

D. Antanaitis: Visų pirma, pakalbėkime apie tai, kodėl apskritai kyla tas triukšmas dėl „Wagner“ buvimo Baltarusijoje. Ne dėl to, kad mūsų ar Lenkijos žvalgybos pranešė, o dėl to, kad taip pasakė Putinas ir taip pasakė Lukašenka. <..> „Wagner“ Baltarusijoje yra ne dėl Suvalkų koridoriaus ir ne dėl Lenkijos. O dėl maišto prieš Putiną.

Tada žiūrime toliau, ką Putinas sako. Jis sako, kad „Wagner“ grupuotės apskirtai neegzistuoja, tada atsiranda naujos versijos, kodėl „Wagner“ atsirado Baltarusijoje. Kitaip kalbant, Putinui labai apsimoka pakeisti realybę į alternatyvią realybę, nes jis buvo pažemintas. Jam dabar reikia įkalti kitiems žmonėms į galvą, kad „Wagner“ nėra Rusijos problema, o kad jie yra Baltarusijoje būtent dėl Suvalkų koridoriaus.

Klausimas, ar „Wagner“ gali pridaryti nesąmonių? Be abejo, kad gali. Nes teoriškai, mes visatoje irgi nesame vieni, bet praktiškai nei vienas nematėme ufonautų.

