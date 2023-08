Draudikų asociacijos vadovas apie audros žalą: bendras nuostolis gyventojams – gerokai didesnis

Apie tai TV3 žinių „Dienos komentare“ kalbėjo draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis.

Dar vakar draudikai kalbėjo apie milijoną eurų viršijančią žmonių patirtą žalą, tai kokia naujausia informacija turima, kokie dabar yra tie nuostoliai?

Reikia tikriausiai apgailestauti, bet, aš manau, kad šiandienos pabaigoje bus 4 milijonai, nes ryte buvo rezervuota, planuojama išmokėti 3,6 mln. eurų nuostolių mūsų klientams ir, deja, tas skaičius faktiškai auga valandomis ir tai yra gana dramatiškas skaičius.

Kad suprastume kontekstą, kiek per metus vidutiniškai gali būti išmokama nuostoliams padengti?

Na, tikriausiai tai priklauso, bet mes per metus galėtume kalbėti apie 9-10 mln. sumą ar gal truputį daugiau, tai todėl aš nepabijočiau pasakyti, jog tai buvo vienas iš įspūdingiausių skaičių, stichijos žalų prasme ir tai iš tiesų yra labai liūdinantis dalykas.

REKLAMA

REKLAMA

Ar tai gali būti netgi arti rekordinių nuostolių?

Gali būti rekordiniai, vėlgi dar labai sunku prognozuoti, bet pagal tą dinamiką, kuri auga, beveik 3,5 tūkst. atvejų, tai yra 3,5 tūkst. įmonių ar žmonių jau yra nukentėję ir mes turėkime omenyje, kad didesnė dalis žmonių nėra apsidraudę, tai bendras nuostolis gyventojams gali būti dar gerokai didesnis.

REKLAMA

Kas labiausiai nukenčia: pastatai, automobiliai? Ir gal žmonės neišmoksta iš anksto apsaugoti savo turtą?

Vis dar yra tokia praktika, kad žmogus stogą apdraudžia tik tuomet, kai jį jam nuplešia. Taip pat yra ir automobiliai, bet jeigu apie žalų dydžius, tai, be abejonės, nekilnojamasis turtas – pastatai, ūkinės paskirties pastatai ir viskas kas kieme nuo lauko baldų, batutų. Ir be abejonės – elektros iškrovos, nes per šitą audrą žaibavo, todėl yra nemažai žalų susijusių su sugadinta buitine technika ir taip pat saulės baterijos, kurios yra toks naujas dalykas, taip pat patiria žalas.

Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.