DIENOS PJŪVIS. Nauji ribojimai kelia įtampą visuomenėje: ar pavyks valdantiesiems ir gyventojams rasti sutarimą?

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidos „Dienos pjūvis“ pokalbis su Seimo nariu Antanu Matulu ir socialdemokratų partijos pirmininke Vilija Blinkevičiūte.

Primename, kad nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintys asmenys negalės apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse. Jiems bus leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose. Šios įstaigos privalės turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Taip pat galimybių paso neturintiems asmenims kaukės paslaugų teikimo ir viešose uždarose vietose liks privalomos, o imunitetą turintiems asmenims – tik rekomenduojamos.

Be to, be galimybių paso bus draudžiama lankytis grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 500 žmonių.

