Nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintys asmenys negalės apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse. Jiems bus leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose. Šios įstaigos privalės turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Kiek anksčiau I. Šimonytė neatmetė galimybės, kad, jei vakcinacijos tempai bus aukšti, ribojimų gali būti atsisakyta. Tačiau dabar ji pažymi, kad neužtenka vien aukštų vakcinacijos tempų.

„Skiepijimosi tempai yra tik dalis istorijos. Nes reikia matyti, ar skiepijimosi tempai virsta ir geresne epidemiologine situacija. Todėl, kad kol kas matome žmonių, kurie kasdien atgula į ligoninę, skaičius tikrai nemažus.

Žmonėms, kurie labai abejoja skiepų nauda ar mano, kad skiepai neveikia, noriu pakartoti, kad iš gulančių į ligonines žmonių didžioji dalis – arti 90 proc. – yra neskiepyti nė viena doze. Vakar naujai paguldytų į ligoninę žmonių buvo 70, ir tai yra daug. Ir jeigu net ir skiepijimosi tempas bus spartus, bet ligoninės pildysis dar sparčiau, natūralu, kad apribojimai bus sunkiai išvengiami“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo I. Šimonytė.

Pasak premjerės, apie ribojimų atšaukimą bus galima kalbėti tik situacijai gerėjant.

„Jeigu skiepijimo tempas tuo pačiu metu reikš ir geresnę situaciją epidemijos pačios, ir ligoninių pildyimasis ar stabilizuosis, ar sulėtės, tada jau galima bus kalbėti apie kitus dalykus. Dabar negaliu spekuliuoti. Nes tam turi ne tik skiepijimosi tempai pasiekti tam tikrą mastą, bet ir turime pamatyti, kad mūsų ligoninės nepasprings naujais ligoniais“, – pridūrė I. Šimonytė.

Kas draudžiama be galimybių paso?

Nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintys asmenys negalės apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse. Jiems bus leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose. Šios įstaigos privalės turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Taip pat galimybių paso neturintiems asmenims kaukės paslaugų teikimo ir viešose uždarose vietose liks privalomos, o imunitetą turintiems asmenims – tik rekomenduojamos.

Be to, be galimybių paso bus draudžiama lankytis grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 500 žmonių.

REKLAMA

Kas leidžiama be galimybių paso?

Galimybių paso neturintys asmenys galės naudotis tik smulkiomis remonto paslaugomis, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo neviršija 15 min.

Taip pat bus leidžiamos laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių lankymas, muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekų lankymas tik atsiimant ar grąžinant knygas.

Leidžiamos asmens sveikatos priežiūros, socialinės, teisinės, psichologinės, veterinarijos, finansinės paslaugos. Taip pat leidžiama vežti keleivius. Galiausiai, bus leidžiamas visų pakopų ugdymas.

Tačiau Vyriausybė atsitraukė nuo ankstesnių planų neturintiems imuniteto arba neigiamo COVID-19 testo žmonėms uždrausti naudotis miesto ir priemiesčio viešuoju transportu ir teikti tik būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas.