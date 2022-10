Didžiulę elektros kompensaciją gausiantis Avulis skėsčioja rankomis: „Nekaip jaučiuosi“

Daugiau apie tai – laidos „Karštai su tv3.lt“ reportaže.

Vilniaus rajono gyventoja Ana savo trobelę kūrena malkomis, kurioms išleido net tūkstantį eurų – net tris savo pensijas.

„Dar neužteks, teks vėliau pirkti briketus. Buvo pigesni, buvo po 2 eurus, dabar po 5. Labai brangu dabar. Nežinau, ką dabar darysim“, – kalbėjo moteris.

Senjorė, išgirdusi per televizorių, kad valdžia už malkas duos kompensaciją, kaip mat kreipėsi ir gavo 40 eurų. Kitaip tariant, valdžia pametėjo išmaldos keliems glėbeliams malkų.

REKLAMA

Daugiau suvartojantiems – didesnės kompensacijos

Vienas turtingiausių Lietuvos žmonių, nekilnojamojo turto magnatas Arvydas Avulis naudoja po 2-3 tūkstančius kilovatvalandžių elektros per mėnesį. Krauna savo elektromobilį, kartais pasišildo namų baseiną. Jei, kaip tvirtina valdžia, nuo Naujųjų metų kaina bus valstybės pinigais sumažinta nuo 60 iki 28 centų už kilovatvalandę, tai verslininkas per mėnesį vartodamas elektrą įprastu režimu gaus nuo 650 iki 1000 eurų kompensacijos. Per metus – virš 12 tūkstančių eurų.

REKLAMA

REKLAMA

„Žiūrint iš socialinio teisingumo pusės, tai nekaip jaučiuosi, nes nereikėtų man ir tokiems kaip aš skirti paramą“, – sakė A. Avulis.

Verslininkas skėsčioja rankomis. Jis galėtų susimokėti nors ir 2 eurus už elektros kilovatvalandę, tačiau ką jam daryti, kai valdžia elektros kompensaciją skaičiuos visiems vienodai? Atskiro ir brangesnio tarifo elektros laido jam iki namų niekas neatves.

„Mes naudojame tikrai daug elektros energijos, sąskaitos nelabai malonios, bet būtų tikrai nelabai sąžininga ir teisinga kažkaip verkšlenti. Aš manau, kad politikai ir Vyriausybė galėtų pagalvoti daugiau ne tiek apie tuos, kurie jau turi pakankamai užsidirbę ir užsigyvenę, bet apie tuos, kuriems sunkiausia“, – kalbėjo verslininkas.

Toks socialinis neteisingumas bado akis jau ne vienerius metus, tačiau valdžios keičiasi, o kietu kuru besišildantys Lietuvos gyventojai ir toliau turi eiti kryžiaus kelius, kad gautų bent menkutę pagalbą. O tiems, kas šildosi centralizuotai ir pleškinasi namus dujomis, nieko daryti nereikia. Kompensacijos įskaičiuotos į galutines sąskaitas.

REKLAMA

REKLAMA

„Padaryta labai daug neteisybės, kas liečia kuro rūšį. Bet aš abejoju, ar šiais metais yra tas laikas, kai kažką galima vienodinti. Įsivelsime į tarpusavio kovas, laikas bėgs, o sprendimų reikia jau dabar“, – kalbėjo finansų analitikas Marius Dubnikovas.

Netaupantiems – rinkos kaina

Tuo tarpu mūsų kaimynai latviai rado sprendimą, kad elektra būtų pigi mažai jos suvartojantiems ir brangi tiems, kas jos vartoja daug. Ir kompensacijoms elektros kainai mažinti išleis net 23 kartus mažesnę sumą nei mes.

„Nuo spalio 1-os elektros energijai buvo skirta 42,2 milijonai. Tai ne tik gyventojų elektros energijos kainų kompensavimui, bet ir kompensuoti įmonėms, įstaigoms. Yra Vyriausybės numatytos 100 kilovatvalandžių lubos, kada žmonės moka po maždaug 15 centų. Su PVM – apie 18-19 centų už kilovatvalandę“, – aiškino Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.

Latviai tokią mažą kainą turi už ribotą kiekį kilovatvalandžių, o jei netaupai ir vartoji daugiau – moki rinkos kaina.

REKLAMA

REKLAMA

„Kai žmogus suvartoja daugiau nei 100 kilovatvalandžių, elektra yra jau nebekompensuojama, bet skaičiuojama pagal tiekėjo kainas“, – kalbėjo R. Žalnierius.

Tačiau latvių pasirinkimas su pinigais elgtis taupiai vertinamas dvejopai. Gali būti, kad Lietuva ir kitos šalys, kurios pasirinko visuotinių kompensacijų kelią, krizę įveiks geriau.

„Jeigu žiūrėtume tik į elektros kompensavimą, tai gal ir būtų galima kalbėti, kad reikia riboti kilovatvalandžių skaičių, kuris yra kompensuojamas, o kuris ne. Bet reikia suprasti, kad per šį sprendimą yra sprendžiamos dvi problemos – pati elektros kaina, kad ji būtų žmonėms prieinama, o antra problema, kad jei elektra bus brangi, tai ji ir toliau brangins produkciją. Brangi elektra brangina bet ką“, – teigė M. Dubnikovas.

Dosnios pinigų dalybos ir toliau kels kainas, todėl pigiau mokėdami už elektrą, centralizuotą šildymą ir dujas, tikėtina, didinsime ir taip rekordinę infliaciją.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Karštai su tv3.lt“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Karštai su tv3.lt“.