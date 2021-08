Dešimt nepamirštamų Tokijo olimpinių žaidynių epizodų – apie tai kalbėjo visas pasaulis

Portalas tv3.lt kviečia pasižvalgyti į dešimt įsimintiniausių šios olimpiados epizodų, kuriuos aptarinėjo visas pasaulis.

10 vieta – įspūdingas lietuvės penkiakovininkės Lauros Asadauskaitės greitis

Penkiakovės varžybų paskutinioji rungtis Tokijuje tapo tikru desertu ne tik Lietuvos žiūrovams, kurie šiose varžybose palaikė lietuvę Laurą Asadauskaitę. Nors L.Asadauskaitė likus 2 rungtims užėmė tik 27-ą vietą, tačiau priešpaskutinėje jojimo rungtyje lietuvė surinko maksimalų – 300 taškų – rezultatą ir pakilo į 13-ą vietą. Kombinuotoje rungtyje L.Asadauskaitė lenkė vieną varžovę po kitos, panaikino daugiau nei 40 sek. deficitą, buvo pati greičiausia trasoje ir pakilo iki pat 2-os vietos. L. Asadauskaitė net pagerino šaudymo ir bėgimo olimpinį rekordą. Sau priklausantį pasiekimą ji pagerino kiek daugiau nei 20 sekundžių (11 min. 38,37 sek.).

Po įspūdingo greičio paskutinėje rungtyje šią pergalę sportininkė skyrė visai Lietuvai.

„Tą padariau ne tik dėl savęs, bet dėl visos Lietuvos. Reikėjo nors vieno medalio. Labai linkiu rytoj Justinui Kinderiui taip pat galingai finišuoti ir padovanoti dar vieną medalį. Tai nuostabu, pagaliau, su gimtadieniu Lietuva! Tikrai stengiausi ne tik dėl savęs, dėl visų. Tikrai norėjau pradžiuginti Lietuvą“, – tuomet džiaugėsi ji.

Įspūdingą lietuvės sprintą ir pergalės emocijas žiūrėkite čia:

9 vieta – trylikametės japonės triumfas

Olimpiados šeimininkė Japonija gali didžiuotis išugdžiusi vieną jauniausių olimpinių čempionių per visą žaidynių istoriją. Vos trylikos metų sulaukusi Japonijos riedlentininkė Momiji Nishiya triumfavo moterų riedlenčių „street“ rungties finale ir taip pat tapo jauniausia Japonijos sportininke per šalies istoriją, kada nors laimėjusia aukso medalį olimpinėse žaidynėse. Nors varžybų lydere finale ilgą laiką buvo trylikametė brazilė Rayssa Leal, tačiau lemiamo važiavimo metu ji padarė grubią klaidą, kuri leido triumfuoti vietos sirgalių palaikomai M. Nishiya.

Tryikametės triumfą žiūrėkite čia:

8 vieta – danų bėgikės nesėkmė ir po to sekęs poelgis

Tokijo olimpiniame stadione vykstančias lengvosios atletikos varžybas sutrikdė smarki liūtis. Nepaisant besitęsiančio lietaus buvo nuspręsta nestabdyti tuo metu vykusio moterų 400 m bėgimo su barjerais pusfinalio. Bėgimo metu ir toliau pliaupiant lietui šokdama per barjerą pačioje trasos prabaigoje pargriuvo šios rungties žvaigždė 34-erių danė Sara Slott Petersen. 2016 m Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių vicečempionė toliau nė nebandė tęsti bėgimo ir liko gulėti ant žemės. Net ir dramatiškai baigusi savo pasirodymą danė išlaikė olimpinę ramybę ir netrukus nuėjo prie finišo linijos pasveikinti savo varžovių. Čia ji pabučiavo į žandą ir apkabino savo oponentę ukrainietę Viktoriją Tkachuk, kuri dar tik laukė rezultatų ir nebuvo tikra dėl patekimo į finalą. Varžybų švieslentėje vėliau išvydusi ukrainietei palankų rezultatą, danė dar sykį ją pasveikino ir apsikabino.

Danų bėgikės poelgį žiūrėkite čia:

7 vieta – Argentinos krepšinio legendos išlydėtuvės

Tokijo olimpinės žaidynės tapo paskutinėmis Argentinos krepšinio legendai Luisui Scolai. Net penkiose olimpiadose iš eilės savo šaliai atstovavęs L. Scola su rinktine 2004 m. Atėnų olimpinėse žaidynėse buvo iškovojęs aukso medalius. Tokijuje ketvirtfinalio rungtynės Argentinai nesusiklostė, ši nusileido Australijai, o iki rungtynių pabaigos likus 51 sekundei L. Scola buvo pakeistas. Jam sėdantis ant suolelio plojimais jį palydėjo visa arena ir abiejų šalių krepšininkai, o krepšininko akyse buvo matyti liūdesio ašaros.

Po rungtynių L. Scola atskleidė, kad nesitikėjo tokio pagerbimo ir kad greičiausiai tai buvo apskritai paskutinės rungtynės karjeroje, ne tik rinktinėje.

6 vieta – Fenomenalus 14-metės kinės pasirodymas

Tokijo olimpinėse žaidynėse šuolių nuo 10 metrų platformos rungties finale niekas neprilygo keturiolikmetei kinei Quan Hongchan. Q. Hongchan buvo jauniausia Kinijos atstovė Tokijo žaidynėse ir tapo antra jauniausia sportininke iškovojusia medalį šioje rungtyje nuo 1992 m. Barselonos žaidynių, kuomet ant aukščiausios pakylos tuomet lipo 12-metė kinė Fu Mingxia.

Keturiolikmetės pasirodymą rasite čia:

5 vieta – nosis favoritams nušluostęs italų bėgikas

Neįtikėtinai sėkmingos šios žaidynės buvo Italijos delegacijai, kuri Tokijuje iškovojo daugiausiai medalių per savo šalies istoriją – jų sąskaitoje net 40 medalių.

Įsimintiną pasiekimą Tokijuje pasiekė Italijos sprinteris Marcellis Jacobsas, triumfavęs prestižinėje 100 m bėgimo rungtyje. Greičiausiu pasaulio žmogumi sensacingai tapęs italas finišavo per 9.80 sek. ir pagerino Europos rekordą. Jis tapo pirmuoju italu kada nors dalyvavusiu 100 m rungties olimpinių žaidynių finale. Po įspūdingo finišp JAV gimusį, bet Italijai atstovaujantį M. Jacobsą bėgimo takelyje emocingai pasveikino kitas italų lengvaatletis Gianmarco Tamberis.

Italo pergalės akimirkas žiūrėkite čia:

4 vieta – neįtikėtinas olandų bėgikės spurtas

Tokijo olimpinėse žaidynėse užfiksuota neįtikėtina istorija olimpiniame stadione. 1500 metrų bėgime Nyderlandų žvaigždė ir viena iš pretendenčių į aukso medalį Sifan Hassan antrame atrankos bėgime užkliuvo už parkritusios varžovės iš Kenijos Edinos Jebitok bei prieš pat paskutiniuosius metrus taip pat krito ant žemės. Visgi olandė sugebėjo labai greitai atsistoti, per paskutiniuosius metrus aplenkė visas varžoves ir distanciją įveikusi per 4 min. 5.17 sek. užėmė pirmą vietą. Ji 0.11 sek. aplenkė visą distanciją antroje vietoje bėgusią australę Jessica Hull. Šis olandės atkaklumas visam pasauliui parodė, kad niekada negalima nustoti tikėti savo pergalę, net jei ji atrodė sunkiai pasiekiama.

S. Hassan griuvimą ir pergalę žiūrėkite čia:

3 vieta – įspūdingas Nicolas Batumo epizodas krepšinio turnyro pusfinalyje

Olimpiniame krepšinio turnyre iki tol dominavusių Slovėnijos rinktinės krepšininkų žygį nutraukė į istorijos metraščius neabejotinai pateksiantis epizodas. Pergalę slovėnams galėjusį išplėšti Klemeno Prepeličiaus metimą rungtynių pabaigoje švariai blokavo prancūzas Nicolas Batumas. Nors pastaruosius kelis metus šio krepšininko kreivė NBA lygoje jau atrodė besileidžianti, olimpinėms žaidynėms puikiai pasiruošęs ilgametis šios rinktinės lyderis parodė, kaip svarbu yra tikėjimas savimi ir noras atstovauti savo šalį degančiomis akimis.

2 vieta – draugiškas medalių pasidalijimas

Draugiškumas ir bendrystė yra vienomis didžiausių olimpinių žaidynių vertybių, o ši akimirka pasibaigus Tokijo olimpinėms žaidynėms dar ilgai išliks ją stebėjusių žmonių atmintyje. Vyrų šuolių į aukštį rungties finale Katarietis Mutazas Essa Barshimas ir italas Gianmarco Tamberi pasiekė identišką rezultatą, kai abu įveikė 2,37 m aukštyje iškeltą barjerą. Nors teisėjas jiems siūlė toliau tęsti varžybas ir kovoti dėl pirmos vietos, bet sportininkai susitarė pasidalinti auksą. Lipdami ant apdovanojimų pakylos sportininkai draugiškai susikibo rankomis, o abiems jiems buvo įteikti aukso medaliai.

Medalių dalybų momentą rasite čia:

1 vieta – sunkiai pakartojamas Jamaikos sprinterės dublis

Jamaikietė Elaine Thompson-Herah žaidynėse pademonstravo senai matytą pasiekimą. Prestižiškiausią 100 m bėgimo rungtį laimėjusi jamaikietė sprinterė triumfavo ir 200 m bėgime. Ji finišavo per 21.53 sek. ir tapo antra greičiausia šios distancijos bėgike per istoriją. Geresnį laiką yra fiksavusi tik 1988 m. pasaulio rekordą pasiekusi amerikietė Florence Griffith Joyner (21.34). 29-erių sprinterė 100 m bėgime finišą pasiekė per 10,61 sek. ir apgynė prieš penkerius metus Rio de Žaneire iškovotą titulą. Ne ką mažiau įspūdinga ir tai, kad šioje rungtyje visas tris pizines vientas išsidalino Jamaikos bėgikės.