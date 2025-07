Dėl pabrangusios techninės apžiūros gali nebelikti pramoginių laivų: „Mes čia likę Lietuvoj patriotai ir idiotai“

Pramoginius keleivinius laivus turintys verslininkai žada veiklą nutraukti. Mat nuo liepos tokių laivų kasmetinę techninę apžiūrą iš biudžetinės Lietuvos transporto saugos administracijos perėmė privatus verslas.

„Kur anksčiau kainuodavo 55 eurai techninė apžiūra, kurią atlikdavo Lietuvos transporto saugos administracija, dabar mes mokėsim apie 400–500 eurų“, – sako laivo savininkė Aurelija Jakštaitė-Kalvaitienė.

REKLAMA

REKLAMA

Tad sužinoję naujas kainas laivų savininkai iš pradžių apstulbo, o vėliau kaip reikiant įpyko.

REKLAMA

„Čia yra žaginimas viduryje miesto aikštės. Tai mum tai skaudžiausia. Ir tai mes čia likę Lietuvoj patriotai ir idiotai. Mes prie idiotų esam dabar labiau“, – kalba laivo savininkas Dalius Kuzma.

Maža to, reikia apmokėti tikrintojo kelionę iki laivo vietos – 50 centų už kilometrą. Jei laivas prišvartuotas Kuršių nerijoje, reikia sumokėti už tikrintojo kelionę keltu su automobiliu – 23 eurus bei įvažiavimo ekologinį mokestį, kuris vasaromis siekia 50 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

„Paskambinau, pasiprašiau, kad man atvažiuotų, užsipildžiau prašymą. Mano yra medinė valtis. Sako, varysiu dvi valandas. Sakau, ką jūs ten žiūrėsit šešiose lentose ir aštuoniuose špangautuose. Sakau, ten tik dangčio nėra“, – pasakoja D. Kuzma.

Techninę apžiūrą vykdys privatininkai

Be to, pramoginių keleivinių laivų savininkai moka už degalus, algas darbuotojams, gyventojų pajamų mokesčius, švartavimosi prie krantinių mokesčius ir dar už kasmetinę techninę apžiūrą. Nors darbo sezonas vos 12 savaitgalių per metus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pagal Rekvizitai.lt duomenis, mažoji bendrija „Laivo patikra“ įkurta pernai rugpjūtį. Jame buhalterė bei du darbuotojai, kurie technines apžiūras laivams atlieka visoje Lietuvoje.

Bendrijos vadovas aiškina, jog per metus techninės apžiūros reikia keturiems šimtams laivų. Tad tokiomis kainomis įmonė tiesiog stengiasi išlikti ir esą nereikia stebėtis, jog privatus verslas bando užsidirbti, o ne gyvuoja iš biudžeto, kaip iki šiol apžiūras vykdžiusi valstybinė įmonė.

REKLAMA

„Nors 2 000 eurų „į rankas“ trims darbuotojams. Į metus 126 000 eurų įmonė turi uždirbti, kad mokesčius susimokėtų ir atlyginimus. Čia mes kalbam dabar tik apie atlyginimus. Jei jūs padalinsite tą sumą iš 400 laivų, tai gausis 325 eurai vidutinė techninė apžiūra, kad įmonė galėtų uždirbti vien tik atlyginimams“, – komentuoja „Laivo patikra“ generalinis direktorius Arvydas Martinkus.

REKLAMA

Kianas sumažintų daugiau paslaugos teikėjų

Lietuvos transporto saugos administracijos atstovai aiškina, jog nuo 2022 metų pasikeitus teisės aktams, techninę apžiūrą gali vykdyti ir privatininkai. Tačiau, nors buvo daug norinčių, visus reikalavimus atitiko tik viena – mažoji bendrija „Laivo patikra“.

„Šiai dienai ši paslauga nėra valstybės reguliuojama ir kaina yra visiškai reguliuojama pačios rinkos“, – sako Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Kolendo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, pašnekovas laivų savininkams primena, kad techninę apžiūrą privalo atlikti tik į jūrą einantys bei vidaus vandenyse keleivius gabenantys laivai.

Be to, jei techninę apžiūrą vykdantis verslininkas pažeis kokias nors taisykles, Lietuvos transporto saugos administracija turi teisę jam tą pačią dieną leidimą tokiai veiklai sustabdyti.

„Tai šiai dienai turime vieną privatų paslaugos teikėją, bet niekas nedraudžia ateiti dar vienam. – Lygiagrečiai ar vietoj šito? – Lygiagrečiai. Šitas skaičius nėra ribojamas kažkaip tai. Ir tai nėra monopolinė paslauga. Šiai dienai yra susidariusi tokia situacija, kad yra vienas subjektas“, – komentuoja T. Kolendo.

O tokia atsiradusi konkurencija, esą, sumažintų kainas. Tačiau jei situacija nepasikeis, pramoginių-keleivinių laivų savininkai žada imtis ir drastiškų priemonių – laivais blokuoti uosto vartus į jūrą.