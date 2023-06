Dėl dvokiančios jūros kaltinami ūkininkai atkerta: teršia miestiečiai ir rusai

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Jūra Melnragės paplūdimyje Klaipėdoje poilsiautojus pasitinka ne tik atgrasiu vaizdu, bet ir ne pačiu maloniausiu kvapu. Prasideda jūros žydėjimas.

„Prasidėjo vasara, atšilo oras ir tikrai yra labai aukšta temperatūra, pradėjo šilti vanduo ir tiesiog dumbliams yra palanku ir jie žydi“, – aiškino Klaipėdos universiteto mokslininkė Renata Pilkaitytė.

Dumbliai naikina vandenyje deguonį, tad žydėjimas pareikalauja ir aukų.

Vis tik, žmonių pliaže pilna. Tiesa, dauguma laikosi atokiai nuo labiausiai dumbliais nusėtų ruožų.

„Ne, nedrįstu dabar lipti čia. Ne. Smirda baisiai, žuvys, mačiau, nudvėsusios yra“, – žurnalistui sakė kalbinta poilsiautoja.

Vis dėlto žydintis vanduo atbaido ne visus. Netrūksta ir tokių poilsiautojų, kurie drąsiai lenda į vandenį, o ten ir braido, ir viso kūno nevengia apsišlakstyti.

„Negąsdina, tiesiog kvapas biškelį yra toks nemalonus, bet nėra ko bijoti“, – sakė iš vandens išlipęs poilsiautojas.

Tačiau sveikatos specialistai įspėja, kad bijoti yra ko – maudynės žydinčiame vandenyje gali sukelti problemų. Tad geriau pažaliavusios jūros bei kitų vandens telkinių vengti.

„Toksinės medžiagos, kurios susidaro dumblių žydėjimo metu, gali būti pavojingos žmogui. Visų pirma, gali sukelti tokias trumpalaikes odos reakcijas – alergija, bėrimas, paraudimas. Ir, žinoma, jei vandenį nurysit, tai gali sutrikti virškinimo sistema, galit pradėti viduriuoti, vemti, gali sutrikdyti ir nervų sistemą“, – teigė Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro atstovė Arūnė Eismontė.

Anot specialistų, tokias pasekmes gali sukelti vandenyje atsidūrusios ūkininkų trąšos, kuriomis misdami dumbliai ir klesti.

„Žydi nuo pramonės taršos, nuo žemės ūkio taršos, nuo visų šitų elementų, kurių yra labai daug. Dumbliai turi kuo misti“, – sakė A. Eismontė.

Ekologai ir mokslininkai sako, kad visos ūkininkų naudojamos trąšos gruntiniais vandenimis suteka į upes, iš jų į marias, o tada jūron. Tačiau ūkininkai tikina niekaip neprisidedantys prie jūros žydėjimo. Esą trąšos yra per brangios, kad jų išbarstytų tiek, jog dar dalis nukeliautų ir į jūrą. Be to, anot ūkininkų, taršos mėginiai yra imami netinkamoje vietoje.

„Kadangi teršalai yra skaičiuojami Nemuno deltos žemupyje, tik ten viską paima, vadinasi, visa Kaliningrado sritis teršia, visas Kauno miestas teršia, Vilniaus miestas Nerimi, iš Baltarusijos dar ateina Neris. Jei atskirtų kur yra ūkininkų taršą, tai jos nebūtų tiek, kiek mum priskaičiuoja“, – kalbėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkas Sigutis Jundulas.

Tiesa, mokslininkai įžvelgia ir teigiamą jūros žydėjimo pusę – dumbliai padeda išlikti kitiems vandens gyventojams.

„Jei nebūtų mikrodumblių, tai nebūtų ko valgyti kitiems organizmams, pavyzdžiui, planktonui, žuvytėms ir taip toliau“, – sakė R. Pilkaitytė.

Jūros žydėjimas vyksta kasmet pavasariais bei vasaromis ir trunka apie savaitę. Kartais, jei nėra vėjo, gali išlikti ir ilgiau. Pasitaiko ir metų, kai stiprus vėjas bei bangos dumblius ima maišyti ir taip žydėjimą užbaigia pati gamta.

