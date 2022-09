Daugiabučių namų balkonuose – saulės baterijos: specialistai įspėja apie galimus pavojus

Devynių aukštų daugiabutis Lubānas gatvėje Rygoje. Saulės kolektoriai yra rankų darbo, o kabelis kabo tiesiog ant lango ir balkono. Tokie vaizdai pribloškė Miesto plėtros departamento atstovą. Jo teigimu, taip elgtis draudžiama. Savininkui jis grasina bauda.

„Tai neteisėtas, savavališkas sprendimas. Jis nesuderintas su mumis, mes to neleistume. Be to, langų stiklai yra uždengti, o tai neatitinka teisės aktų reikalavimų“, – teigia architektūros ir urbanistikos departamento vadovas Valdis Dombrovskis.

Kaimynystėje gyvenantys žmonės taip pat nepatenkinti tokia gyventojų savivale.

„Manau, kad jis čia netinka. Gadina namo dizainą. Jei visi taip kabės, kaip atrodys namai? Kaip Kinija arba Afrikos getas. Iš pradžių buvo du, paskui daugiau, o dabar visas namas. Na, proto jau nebėra“, – sako Lubānas gatvės gyventoja Erna.

Tokias saulės kolektorių sistemas galima nusipirkti maždaug už 200 ar 300 eurų, pavyzdžiui, Kinijos internetinėje parduotuvėje „Aliexpress“. Jų pagaminamos elektros energijos gali užtekti nedideliam šaldytuvui ar televizoriui.

Kadangi sistemos skirtos laikinam naudojimui, pavyzdžiui, stovyklavietėje, o ne nuolatiniam – bute, ekspertas įspėja apie galimus pavojus net gyvybei. Be to, pigi įranga, pirkta iš Kinijos internetinių parduotuvių, gali būti nesertifikuota Europoje.

„Kyla pavojus žmonių gyvybei. Gali būti sunkių nudegimų ar net mirčių. Turėti pasekmių visam gyvenimui. Butas gali užsidegti. Jau dabar matome, kad kyla problemų su įprastais elektros prietaisais, tai su šiais rizika dar didesnė“, – tikina „Sadales Tīkls“ vyresnysis ryšių su klientais vadovas Jurģis Vinniņš.

Net jei saulės baterijos yra sertifikuotos ir saugios, Rygos miesto tarybai nepatinka, kad ant daugiabučių jos įrengtos savavališkai. O gatvėje Plėtros departamento inspektorius nustatė pažeidimą – ant išorinės pastato sienos saulės baterijos buvo pastatytos be savivaldybės leidimo.

„Kai tik jos įrengiamos viešojoje erdvėje, reikia derinti su Plėtros departamentu. Tai tokie pat įrenginiai, kaip, pavyzdžiui, oro kondicionieriai. Vertiname saulės kolektorių integravimą į konkrečią architektūrą ir visą miesto aplinką“, – sako V. Dombrovskis.

Balkonas Marupės savivaldybės Tīraine kaime – saulės kolektorius čia kažkas įsirengė taip pat savavališkai, be savivaldybės leidimo.

Savivaldybių statybų priežiūros institucijos sako pritartų saulės baterijų įrengimui balkonuose, jei sutiktų visi butų savininkai ir jei saulės baterijos būtų įrengtos ne viename ar dviejuose butuose, bet per visus pastato aukštus. Kad nebūtų sugadintas bendras vaizdas.

„Jei visi sugalvos savo sprendimą, jis gali nederėti prie kitų. Žinoma, galima galvoti, kad saulės kolektorius kiekvienas galėtų įmontuoti į balkono aptvaro sieną arba kaip nors kitaip integruoti į architektūrą. Jei turite kokybišką architektūrinį sprendimą, jį galima suderinti“, – kalba V. Dombrovskis.

Kol kas nė vienas daugiabutis Rygoje neprašė leidimo įrengti saulės baterijų balkonuose.