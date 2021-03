COVID-19 neigėjai toliau siaučia internete: vienas įrašas sulaukė pareigūnų dėmesio

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patikina, kad savo transporto priemone į Lietuvą atvykstantiems asmenims taikomos išimtys – Covid testą jie gali atlikti jau Lietuvoje. Tiesa, vaizdo įrašas ir pareigūnės veiksmai sulaukė ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos dėmesio.

„Va, dar Latvijos vėliava ir jau patekau į Lietuvos Respubliką. Atspėkite, ar kas nors ką nors tikrina, ar kokių nors testų prašo? Nieko ničnieko“, – tokiu vaizdo įrašu dalijasi knygnešio slapyvardžiu prisistatantis vyriškis.

Jis iš Latvijos įvažiuoja į Lietuvą ir tikina, kad jo niekas nestabdo, neprašo nei dokumentų, nei neigiamo koronaviruso testo. Tiesa, netrukus jį pradeda stabdyti Lietuvos pareigūnė ir paprašo parodyti dokumentus.

Vyriškis taip pat pareiškia, kad nepaisys valstybės nurodymų karantinuotis.

Tiesa, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patikina, kad nuosavu transportu į Lietuvą keliaujantiems asmenims neigiamą koronaviruso testą su savimi nėra būtina turėti, kaip bando įrodyti vaizdo įrašo autorius. Pasak visuomenės sveikatos centro specialistų, Covid-19 testą galima atlikti jau atvykus į Lietuvą.

„Keliaujantiems savo transportu taikomos išimtys ir jie gali taip pat atvykę per 24 valandas nuo atvykimo registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje“, – sako Visuomenės sveikatos centro atstovė Austina Vžesniauskaitė.

Visgi Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) tvirtina, jei pareigūnai sustabdo asmenį, įvažiuojantį į Lietuvą nuosavu automobiliu, žmogus būtinai turi būti paprašyta pateikti QR kodą. Jį asmuo gauna užsiregistravęs NVSC sistemoje ir taip praneša apie savo atvykimą iš svečios šalies į Lietuvą.

REKLAMA

Paskelbtas vaizdo įrašas ir pareigūnės elgesys iškart sulaukė Valstybės sienos apsaugos tarnybos dėmesio. Dėl jaunos vos metus dirbančios pareigūnės veiksmų jau pradėtas patikrinimas.

„Valstybės sienos apsaugos tarnyboje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, nes kilo įtarimų, kad pareigūnė nepadarė visko, ką privalėjo šioje situacijoje padaryti. Tarnybinio patikrinimo metu bus išnagrinėta medžiaga, išsiaiškinta, išklausyta ji, įvertinti teisės aktai, kurie galioja ir esant reikalui, gali būti pritaikyta ir tarnybinė nuobauda“, – pasakoja Prevencijos skyriaus viršininkas Giedrius Mišutis.

Pasak prevencijos skyriaus viršininko Giedriaus Mišučio, pareigūnė asmens turėjo paprašyti pateikti informaciją, kad šis užpildė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro anketą. Tokia registracija privaloma visiems iš svečios šalies į Lietuvą atvykstantiems asmenims.

„Pareigūnai įvažiuojant tokius pavienius asmenis per vidaus sieną ir per Lenkijos ir Lietuvos, jie be asmens dokumentų patikros turi patikrinti, ar tas kertantis sieną asmuo yra užsiregistravęs visuomenės sveikatos centro sistemoje. Ir ta sistema sugeneruoja kodą, jį galima pateikti ir kaip popierinį variantą, ir mobiliajame įrenginyje“, – teigia G. Mišutis.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba patikina, kad nuolatinė vidaus sienų kontrolė nėra vykdoma, dėl to ne visi nuosavu automobiliu sieną kertantys asmenys yra tikrinami.