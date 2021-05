Brazilijos Rio de Žaneire – kruvina policijos operacija skudžiame rajone

Į Rio de Žaneiro šiaurėje esantį skurdų Žakarezinjo rajoną netikėtai suplūdus šarvuotai pareigūnų technikai – rajono nusikaltėliai pasileido stogais. Tankiai apgyventoje faveloje užvirė tikras mūšis.

Rio de Žaneiro policija didelio mąsto operacija nusitaikė į gaują, įtariamą nepilnamečių verbavimu prekybai narkotikais, plėšimams, užpuolimams ar net žmogžudystėms.

Žiniasklaida skelbia, kad rajono gyventojai išsigandę tūnojo namuose, kol gatvėse aidėjo šūviai, sprogimai ir virš galvų ratus suko sraigtasparniai.

Mažiausiai 2 niekuo dėti žmonės buvo sužeisti, kai jų metro vagonas pakliuvo į kryžminę ugnį.

Pasibaigus kruvinai operacijai suskaičiuota, kad jos metu žuvo mažiausiai 24 įtariamieji ir vienas policijos pareigūnas. Dar mažiausiai 10 įtariamųjų areštuoti. Policija operacijos metu surado ir didelius kiekius narkotikų: marihuanos, kokaino.

„Deja kilo daug susirėmimų ir mes nesidžiaugiame, kad operacija pareikalavo tiek aukų“, – sako policijos vadas Rodrigo Oliveira.

Brazilijos žmogaus teisių gynėjai po favelos šturmo pradėjo kelti triukšmą – esą pareigūnai surengė egzekuciją, šaudė į žmones neturėdami pakankamai įrodymų, jog jie nusikaltėliai.

Be to, Brazilijos teismai anksčiau buvo uždraudę policijos reidus per pandemiją, išskyrus išskirtinius atvejus. Ši operacija jau vadinama kruviniausia Rio de Žaneire per pastaruosius 16 metų.

„Teismo draudimas vykdyti operacijas per pandemiją tik skatina narkotikų prekybą. Be policijos įsikišimo – nusikaltėliai stiprėja, plečia teritoriją“, – pasakoja R. Oliveira.

Per operaciją Rio de Žaneiro policija konfiskavo daugybę automatinių ginklų ir pistoletų, vieną kulkosvaidį, granatų ir net veikiantį artilerijos sviedinį. Human Rights Watch skelbia, kad per pismus tris šių metų mėnesius Rio de Žaneire policijos operacijų metu žuvo mažiausiai 450 žmonių.