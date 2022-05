Borodiankoje iš rusų subombarduoto daugiabučio išgelbėta katė – įkalinta išbuvo du mėnesius

„Kaime, kuriame vis dar jaučiamas mirties kvapas, įvyko mažas stebuklas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė vaizdo įrašu pasidalinusi Ukrainos valstybės pagalbos tarnyba.

Pranešama, kad katė taip pat turi artrito ligą, tačiau jos būklė stabili. Išgelbėta katė buvo skubiai perduota į veterinarų rankas, kur sulaukė seniai matyto maisto.

The rescued cat from #Borodyanka was brought to a veterinarian. pic.twitter.com/C3pNJMIATG