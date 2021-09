Bidenas evakuaciją iš Afganistano vadina pergale: „Jokia tauta per visą istoriją nesugebėjo nieko panašaus“

Amerikietiškų visureigių virtinė ir virš jos skriejantis sraigtasparnis užfiksuoti netoli Talibano tvirtove laikomo Kandaharo miesto. Talibai čia planuoja surengti paradą, kuriame bus demonstruojama karinė techniką, kurią jie gavo vos per porą savaičių užėmę Afganistaną.

20 metų trukusio karo pabaigą Talibano rėmėjai toliau švenčia ir Khosto mieste. Čia gatvėmis nešami karstai su vakarų šalių vėliavomis. O prieš televizijos kameras pirmą kartą po pasitraukimo misijos iš Afganistano pabaigos stojęs prezidentas J. Bidenas pralaimėjimo nepripažįsta ir ginasi, kad nuo Talibano valdžios bėgančių 120 tūkst. žmonių evakuacija iš Kabulo oro uosto buvo nepaprasta sėkmė.

„Šis skaičius dvigubai didesnis, nei dauguma ekspertų manė, kad įmanoma. Jokia tauta per visą istoriją nesugebėjo nieko panašaus“, – sako jis.

Tačiau J. Bidenas ir toliau plakamas, kad chaotiškas atsitraukimas sudavė didžiulį smūgį Amerikos prestižui. Prie to neprisideda ir tokie vaizdai, kuriuose matyti paliktą amerikiečių techniką Kabulo oro uoste šniukštinėjantys talibai. Pentagonas to nesureikšmina. Esą net ir tie sraigtasparniai, kurių prieš išvykstant amerikiečiai sugadinti nespėjo, ilgai talibams netarnaus. Norint, kad jie veiktų, techniką reikia prižiūrėti, nuolat keisti susidėvėjusias dalis o talibai to nemoka ir neturi dalių.

J. Bidenas kartoja, kad likus Afganistane praradimai būtų buvę daug didesni. Esą kito pasirinkimo jam nepaliko ir Donaldo Trumpo susitarimas su Talibanu.

„Turėjau vykdyti praėjusios administracijos įsipareigojimą palikti Afganistaną arba sakyti, kad jo nepaliksime ir atgal į karą pasiųsti dešimtis tūkstančių karių. Toks buvo tikrasis pasirinkimas: išvykimas arba eskalacija“, – teigia prezidentas.

O pasibaigus šventėms talibų laukia iššūkiai ne tik ką daryti su amerikietiška ginkluote, bet ir kaip gelbėti ant ekonominės bedugnės krašto atsidūrusią šalį. Jungtinės Tautos perspėja, kad Afganistano net pagrindinių paslaugų tiekimui gresia visiškas žlugimas. Skelbiama, kad šalyje trūksta net būtiniausių prekių. Valdžios institucijos savo funkcijų nevykdo jau ne pirmą savaitę.