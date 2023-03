Bankų akcijų vertė biržose smunka žemyn, bet žmonės raminami: „Kažkas panašaus į 2008-uosius neįvyks“

Vis dėlto finansininkai bando raminti, kad tai tik laikini akcijų svyravimai ir kad 2008-ųjų finansų krizės scenarijus nepasikartos.

Frankfurto akcijų biržos darbuotojų veiduose – susirūpinimas ir nerimas. „Sillicon Valley Bank“ ir dar dviejų Jungtinių Valstijų bankų bankrotas supurtė ne tik šalies, bet ir Europos bei Azijos akcijų biržas. Šio banko indėlių kontrolę perėmė Jungtinių Valstijų finansų sistemos reguliuotojai, o žmones ir verslus vakar ramino šalies prezidentas...

„Amerikiečiai gali būti tikri, kad bankų sistema yra saugi. Indėliai bus vietoje, kai jų prireiks“, – kalbėjo J. Bidenas.

Ir pažadėjo padaryti viską, kad apsaugotų bankų sistemas. Tačiau net prezidento žodžiai nepadėjo – bankų akcijų vertė biržose toliau smunka.

Pavyzdžiui, Azijos biržose „Japan's Topix Banks“ akcijų indeksas nukrito daugiau nei 7 procentais – ir tai tapo blogiausia diena bankui per pastaruosius trejus metus. Skolintojų milžinės „Mitsubishi UFJ Financial Group“ akcijos vos per dieną Azijos biržose atpigo daugiau nei 8 procentais. O Ispanijos „Santarder“ ir Vokietijos „Commerzbank“ akcijų kaina biržoje krito daugiau nei 10-čia procentų.

Visi šie bankai – dideli, komerciniai, finansuojantys stambius verslus. O štai žlugęs „Sillicon Valley Bank“ priskiriamas gana nedideliems bankams, iš esmės veikiantiems vienoje srityje – startuolių finansavime. Tad tokio banko žlugimas supurtė net dideles finansines įstaigas.

O kai kurių Jungtinių Valstijų bankų akcijų vertė krito dar smarkiau. Vakar Volstrito vertybinių popierių biržai vos atvėrus duris vieno banko „Western Allience“ akcijų vertė krito 75-iais procentais, o „First Republic“ – 65-iais procentais. Prekyba šių bankų akcijomis sustabdyta. Vis tik finansininkai ramina – 2008-ųjų finansų krizės scenarijus nepasikartos ir tvirtina, kad tai tik laikini akcijų svyravimai.

„Vyrauja įsitikinimas, kad kritiniu atveju centriniai bankai turės įsikišti. Kažkas panašaus į 2000-uosius neįvyks, kai maža musė virto drambliu ir sugriovė beveik visą sistemą. Tačiau aplink tikrai daug nerimo“, – kalba bankininkas Robertas Halveris.

Tiesa, vis tik apie tam tikrus pokyčius rinkose informacijos pasigirdo – BBC skelbia, kad gali būti, jog Jungtinių Valstijų Federalinė rezervų sistema pristabdys savo planus toliau didinti bazines palūkanų normas, kurios skirtos infliacijai pažaboti.

O kiti finansų ekspertai kalba apie tai, kad reikia įvesti didesnę mažų bankų kontrolę – ypač toms finansų įstaigoms, kurios dirba su aukštos rizikos sektoriais, tokiais kaip startuoliai.