Balkanų katilas ir vėl verda: Kosove nacionalistai išpaišė pastatus Z raidėmis

Balkanų katilas ir vėl verda. Kosove esančiame Zvečiano mieste daugumą sudarantys serbai pradeda mėtyti granatas, ašarinių dujų bombas, akmenis ir plytas į NATO karius, taikos misiją Kosove vykdančius nuo 2009-ųjų.

Aidint sprogimams, padėtis kaista vis labiau ir netrukus tarp serbų nacionalistų vienoje pusėje ir NATO karių bei etninių albanų specialiųjų pajėgų kitoje pusėje įsiplieskia riaušės. Jos Zvečane vyko pirmadienį.

Regis, tokios atomazgos nesitikėjo net patys NATO taikdariai. Vieni jų sužeisti guli ant žemės, kitus į saugesnę vietą tempia kolegos, treti šlubčiodami bėga patys.

REKLAMA

REKLAMA

Iš viso trijuose šiaurės Kosovo miestuose per susirėmimus su serbais vakar sužalota daugiau nei 30 NATO taikdarių – bent 11 italų ir 20 vengrų. Dauguma jų nukentėjo nuo savadarbių sprogstamųjų užtaisų, trys kariai sužaloti šaunamaisiais ginklais. Kosovo serbus laikytis rimties dar vakar paragino Serbijos prezidentas. Ir pridūrė, kad per susirėmimus sužaloti daugiau nei pusšimtis serbų.

REKLAMA

„Raginu visus serbus Kosove, nors žinau, kaip jie jaučiasi ir kaip jiems tai sunku, nesivelti į konfliktą su NATO. Ne dėl to, kad bijotume, juk neturime ko prarasti, bet dėl to, kad būtent to siekia Kosovo valdžia“, – teigia Serbijos prezidentas Aleksandras Vucicius.

Serbų nacionalistai griebėsi ne tik ginklų. NATO karinę techniką ir pastatus jie išpaišė rusų karo Ukrainoje simboliu tapusiomis Z raidėmis.

Tai įrodo, kad neramumai Kosove vyksta ne be Kremliaus įsikišimo. O įsiplieskė jie dėl valdžios. Serbai balandį vykusius rinkimus keturiose savivaldybėse boikotavo, tad jose nugalėjo etniniai albanai. Dabar serbai pyksta, kad Kosovo valdžia praėjusią savaitę merus oficialiai patvirtino, nepaisydama Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų raginimų mažinti įtampą.