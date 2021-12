Auga svarbiausių maisto produktų kainos: po Naujųjų laukia dar vienas smūgis

Tarpušvenčiu prekybos centrai neatsigina pirkėjų. Tiesa, juos pasitinka ūgtelėjusios vienų svarbiausių maisto produktų – duonos, miltų, makaronų, įvairių kruopų – kainos:

REKLAMA

REKLAMA

„Apima siaubas, nes mano atlyginimas nekyla, nekyla daug metų iš eilės. Aišku, labai sunku gyvent, bet reikia gyvent, reikia gyvent. Gyvenam kažkaip: lietuviai moka išsisukt.“

„Valgyt norisi vis tiek. Kas bebūtų: pirmoj eilėj pavalgysi, po to pradėsi galvot. Kada tavo skrandis prašo kažko, tai tada ir mintys nekokios. Jau čia nepabėgsi nuo to, manau.“

„Viskas brangsta… Brangsta… Bet nebijau brangimo, nes auga pensijos nuo Naujųjų Metų. Aišku, nebus geriau, bet bus taip pat, tas pats lygis.“

„Tas viskas jaučiasi, kai gauni pensiją ir matai, kad ji mažėja daug greičiau, negu kad anksčiau mažėdavo, na, tai aišku, kad tu tai jauti. Kaip nejausi?“

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, didžiuosiuose prekybos centruose kvietiniai miltai, makaronai per metus pabrango iki trečdalio. Duona ir batonas – iki ketvirtadalio. Labiausiai brangsta prekybos tinklų prekės ženklų produktai, kurie įprastai būna pigesni. Beje, pastaruoju metu itin stiebiasi grikių kaina: vien per paskutinį mėnesį ji užaugo ketvirtadaliu, o per metus paaugo iki maždaug 35 procentų.

REKLAMA

REKLAMA

„Dėl rugių mažesnio derliaus ir trūkumo labiausiai auganti yra ruginė duona. Nuo 40 centų už kepaliuką užaugo iki 83, tai yra virš šimto procentų. Kas susiję su kvietiniais grūdais ir miltais, tai balta kvietinė duona taip stipriai neauga. Pigiausia auga 20 procentų, žinomesnių prekės ženklų, kadangi ji iš karto brangesnė, tai apie 5–6 procentus. Patys kvietiniai miltai, tai jeigu praeitais metais akcijų metu už du kilogramus mokėjome 65–69 centus, tai dabar kažkur 89–99“, – teigia „Pricer.lt“ analitikas Petras Čepkauskas.

Ekonomistas Tadas Povilauskas kaip vieną pagrindinių besistiebiančių kainų priežasčių nurodo prastą vasaros derlių.

„Turim išties istoriškai mažas atsargas. O ką žaliavų rinkoje mažos atsargos reiškia? Kad kainos yra didelės. Tai ir mes turime tokią situaciją, kad kviečių kaina rinkoje dažnai koreliuoja su biržos kaina. Jinai yra šiuo metu apie 40 procentų didesnė negu prieš metus. Aš nežinau: tokių kainų aš nepamenu“, – sako T. Povilauskas.

REKLAMA

REKLAMA

Grūdų augintojai akcentuoja, iš pakilusių grūdų produktų kainų naudos mažai gauna, mat galutinės produktų kainos auga produktui patekus į lentynas.

„Visi galvoja, kad štai kainos kilo, visi turi džiaugtis. Nieko panašaus: tos kylančios kainos mus ne tiek džiugina, kiek mums kelia didžiulį nerimą“, – tikina grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Aušrys Macijauskas.

Pavyzdžiui, šiandieną prekybos tinkluose populiarus batonas – tai yra duonos gaminys, gaminamas iš populiariausių kviečių grūdų, auginamų Lietuvoj – kainuoja 2,5 euro už kilogramą. Yra brangesnių, yra pigesnių, bet vidutiniškai, galima sakyt, kad 2,5 euro už kilogramą. Grūdų gi kilogramas kainuoja šiandieną 28 centus.

Grūdų perdirbėjai apie pilnėjančias kišenes irgi nekalba. Radviliškyje dirbančios bendrovės savininkas sako, kad augančias žaliavų kainas vytis tiesiog sunku.

REKLAMA

REKLAMA

„Kaip pavyzdys, jeigu mes pernai miežius pirkdavom po 140 eurų, tai šiemet, dabar būtent, kaina yra 250–260 eurų už toną“, – kalba „Fasmos“ savininkas Sigitas Navickas.

Pasak Sigito Navicko, situaciją sunkina perpus sumažėjęs vasaros derlius. Jau nekalbant apie augančias naftos, dujų ir elektros kainas.

„Su logistika apskritai, su bet kuo pakalbėsi, eina kalba ne apie kainą, o apskritai apie paslaugą, kad sudėtinga būtent ir atsivežti, ir nuvežti, ir taip toliau. Nu tai…“, – sako S. Navickas.

Ekonomistai nesiryžta drąsiai prognozuoti ateities. Tačiau įvardija, kad blogiausiu atveju visiems teks dar labiau atverti pinigines.

„Tada situacija gali būti labai nekokia. Gali ir dabartinės kainos atrodyti žemos. Tai, sakau, tokios įtampos yra labai daug. Istorija rodo, kad, na, dažniausiai, kad po blogesnių metų seka geresni metai. Bet vėlgi suprantam, kad ir trąšų kainos yra paaugusios, galima sakyt, kartais“, – teigia T. Povilauskas.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai yra neįsivaizduojami skaičiai. Mes nežinom, kaip pavyks patręšti pavasarį pasėlius, nes kainos yra tiesiog kosminės. Ir nelabai yra paaiškinimo, kaip atsitiko. Na, dujos pabrango, viskas pabrango, bet kad keturis kartus, na, tai esam gerokai nustebę“, – kalba A. Macijauskas.

O kainas stebinčio portalo atstovas užtikrina: geriausiu atveju grūdų produktų kainos gali mažėti tik po kelių mėnesių.

„Vėlyvą pavasarį galimos kažkokios korekcijos. O didesnis augimas gali būti, kad laukiamas ir po Naujųjų Metų, kai visi gamintojai susiskaičiuos, kiek kainavo tas elektros kainos, dujų kainos padidėjimas“, – sako P. Čepkauskas.

Pastaruoju metu auga ne tik grūdų produktų ir kruopų kainos. Pavyzdžiui, skaičiuojama, kad kone dvigubai augo kai kurių daržovių kainos.