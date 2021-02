„Alfa Romeo Giulia" apžvalga – ne kiekvienam sukurtas sedanas

Išoriškai atnaujinta „Giulia“ nepasikeitė. Automobilis išlaikė savo apvalias ir grakščias formas. Išskirtinis dizaino bruožas – tradicinės trikampio formos radiatoriaus grotelės, bet daugiau jokių ryškių elementų automobilis neturi. „Giulia“ yra ne šiandien populiarių aštrių, modernių, bet klasikinių formų sedanas.

Po Vytenio išbandyto automobilio dangčiu sukasi tik dviejų litrų darbinio tūrio turbo benzininis variklis su 200 arklio galių, kas yra silpniausia benzininė versija, tačiau maloniai stebina variklio aštrumas ir dinamika. Automobilis įsibėgėja greitai ir užtikrintai. Variklio galia perduodama į galinius ratus ir tai daroma per aštuonių pavarų automatinę greičių dėžę. Tokia kombinacija nuo 0 iki 100 km/val. „Giulia“ leidžia įsibėgėti per 6.6 sekundės.

Puikų pojūtį perteikia ir vairo mechanizmas. Ne per daug standus, todėl vairą sukti nesunku, bet ir ne per lengvas, todėl puikiai juntamas priekinių ratų pasukimo kampas, lengva greitai ir tiksliai keisti važiavimo kryptį. „Giulia“ staigi ir į vairuotojo komandas reaguoja iš karto, o važiuoklė užtikrina stabilumą, todėl bet koks manevras atliekamas be jokio delsimo ir užtikrintai.

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Alfa Romeo Giulia

Laidos apžvalgininkas Vytenis komplimentų negailėjo automobilio vairuotojo pozicijai: „Priekinis stiklas labai arti, sėdėjimo pozicija labai žemai, patogi vairo pozicija. Kai tu atsisėdi ir įsitaisai, jautiesi ne kaip vidutinės klasės sedane, bet kaip sportiškame dviejų durų kupė.“

„Giulia“ viduje nėra milžiniškų lietimui jautrių ekranų, prietaisų skydelis taip pat ne skaitmeninis. Pagrindinė atnaujinto modelio naujiena – centrinėje konsolėje esantis 8,8 colio skersmens lietimui jautrus ekranas bei atnaujinta programinė įranga. Kitos naujienos – beveik nepastebimai atnaujintas vairas ir oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis.

„Galėčiau išvardinti bent tris kitus pasirinkimus, kuriuos, vadovaujantis sveiku protu, būtų verčiau pasirinkti: trečios serijos „BMW“, „Audi A4“ ir C klasės „Mercedes-Benz“, bet aš nesirinkčiau nė vieno iš jų. Visus išvardintus automobilius esu išbandęs ir jie nepaliko tokio įspūdžio kaip „Giulia“, – savo finalines mintis apie automobilį dėstė Vytenis.

Visą automobilio apžvalgą žiūrėkite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

