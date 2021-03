Aiškėja, kokie orai bus per Velykas ir jų laukiant

Vakar jau nušvito saulutė, jau aštuoni šilumos, bent jau visas Vilnius paltus atsisagstė ir viskas – jau pavasaris. O šiandien žiūrim, kad vėl apsiniaukę. Tai čia atėjo tas pavasaris ar neatėjo?

Visais požiūriais jis yra atėjęs. Ir astronominis jau prieš penketą dienų prasidėjo, kadangi lygiadienį turėjome. Na, ir dabar jau įžengėme į vasaros pusmetį. Na, ir apie kalendorinį, tai čia jau nėra ką ir kalbėti, nuo kovo 1-os jis prasidėjęs yra. Tačiau dažniausiai mes vadovaujamės meteorologiniais rodikliais, kalbėdami apie tai, ar atėjo pavasaris, ar neatėjo pavasaris.

Paprastai yra toks kriterijus – kada vidutinė dienos temperatūra peržengia per 0 laipsnių, tada mes laikome, kad baigėsi žiema ir prasidėjo pavasaris. Tai vidutiniškai būna maždaug kovo 5-20 dieną Lietuvoje, o šiemet tai įvyko irgi antrą kovo dešimtadienį, netgi kai kuriose pietvakarių vietovėse ir anksčiau. Na, o šiaip tai vidutiniai daugiamečiai terminai yra išlaikyti.

Na, yra ir daugiau tų kriterijų, pavyzdžiui, fenologinis pavasaris, jis turi netgi tris periodus: ankstyvasis, tikrasis ir po to vėlyvasis. Tai tikrasis prasideda tada, kai pražysta lazdynas, šalpusnis, baltalksnis, kai žibuoklė pražysta, bitės pradeda skraidyti. Tai yra kovo 31, vidutinė data tokia. Reikia pasakyti, kad tokiu požiūriu šiemet gal net apie 10-11 dienų anksčiau prasidėjo šitie reiškiniai.

Ir po to ateina tikrasis pavasaris, jau kai pražysta blindė, atsinaujina rugių vegetacija ir visokie kenkėjai atgyja – tai pušinė blakė, sodinė erkė ir kiti kenkėjai. Gegutė užkukuoja vidutiniškai balandžio 19-ą dieną, tai lauksime, ar čia bus anksčiau, ar vėliau, bet kol kas pavasaris žengia įprasta tvarka ir dar netgi truputį paskubėdamas.

Na, kažkaip to paskubėjimo nesijaučia. Tarkim, dabar matome, kad tiek rytoj, tiek savaitgalį Vilniuje yra pranešta apie 10 laipsnių, galbūt šiek tiek daugiau, pajūryje ir 12, ir dar daugiau šilumos. Ar čia jau dabar taip ir bus?

Čia jau yra net gan ryški, teigiama anomalija, kadangi vidutinė kovo mėnesio temperatūra Lietuvoje apskritai yra vakaruose 1-2 laipsniai šilumos, o rytuose netgi 1 laipsnis šalčio. Jeigu jau yra nutirpęs sniegas ir štai vidutinė temperatūra pasiekia net 4-5 laipsnius, tai reikia sakyti, kad tai jau yra net šilta kovo pabaiga, ir 9-12 laipsnių šiluma jau yra net teigiama anomalija, maždaug 4-7 laipsnių teigiama anomalija.

Be abejo, yra išėjęs ir pašalas, tai tuo požiūriu irgi pavasaris žengia gana sparčiai, nes reikia turėti omenyje, kad šalčiai yra ir balandžio pradžioje kartais, ir gana stiprūs.

O tai gal jau galime daryti kažkokias prielaidas apie Velykas? Nes jau čia vos savaitė su uodegėle likusi.

Tai štai per Velykas, na, ne per Velykas, o tuo pačiu metu, balandžio 4 dieną yra net labai žema temperatūra užregistruota. 1963 metais, balandžio 4 d., Švenčionyse netgi buvo 23 laipsniai šalčio. Be abejo, tokios temperatūros mes nesitikime šiemet, temperatūra bus teigiama ir naktį, ir dieną. Tai tokia neigiama anomalija, be abejo, yra išimtinis įvykis, nes dabar tokie šalčiai, net ir kovo mėnesį, retai pasitaiko. Bet anksčiau būdavo įprasta net ir balandžio pradžioje.

Na, ir balandis, jis yra būdingas net ir didelėmis šilumos bangomis, iki 31 laipsnio net yra buvę, pavyzdžiui, 2012 metais. Žodžiu, turime labai didelę amplitudę, daugiau nei 53 laipsniai, tokia yra temperatūrų svyravimo amplitudė balandžio mėnesį.

Štai dėl to jokiais reiškiniais nereikėtų stebėtis. Ar lijundra dar pasitaikys, ar trumpalaikis snygis koks, viskas tinka mūsų kraštui.

Ko mes galime tikėtis artimiausią savaitę? Ką rodo prognozės?

Dabar prognozės rodo, kad šilta bus, netgi dienomis iki 10-15 laipsnių, žinoma, šiaurės rytiniuose rajonuose žemesnė temperatūra, pietvakariniuose aukštesnė, ten jau žemės ūkyje net ir darbai prasidėjo, jau ir ankstyvąsias bulves sodina. Bet vėliau tokia temperatūra neišsilaikys ir bus 1-2 laipsniais žemesnė, taigi vis tiek,tarp 9-13 laipsnių išlaikysime dienos metu, o naktimis tarp 0 ir 5 laipsnių. Tai va tokia ateinanti savaitė, sakyčiau visai nebloga ir netgi šiltesnė negu būdinga šiam laikotarpiui.

