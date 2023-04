Aiškėja daugiau apie sūrelius pavogusį ir partrenktą jaunuolį: teisinosi labai norėjęs valgyti

Apie 11-ą valandą Antakalnio gatvės viduryje visureigis partrenkė jauną vyrą. Ten perėjos nėra, ji tik už keliasdešimt metrų. Vaikinas į gatvę įbėgo iš parduotuvės „Iki“: aiškėja, kad visureigis „Toyota“ parbloškė į gatvę išbėgusį ilgapirštį – apsivogęs jaunuolis su grobiu – krūva sūrelių – spruko iš parduotuvės „Iki“.

Apsaugos darbuotojas, kuriam vaikinas parduotuvėje sukėlė įtarimų, pasakoja: „Jo, per įėjimą išeidinėjo ir greitu žingsniu bandė nuo parduotuvės nueit. Pats šitoj parduotuvėj dirbu, pastoviai tas pats per tą patį. Truputį prisivijau, pasakiau, kad sustotų – iš karto pakeitė kryptį ir bėgte per gatvę tiesiai į mašiną.“

REKLAMA

REKLAMA

Partrenktam vaikinui prireikė greitosios – atvažiavę medikai jaunuolį sutvarstė. Vaikinas nepasakoja, ką norėjo pagrobti: „Iš parduotuvės bėgot? – O jūs žurnalistas? – Taip, iš TV3. – Iš TV3, kokia gėda, ai, gal nereikia. – Kažką paėmėt iš tos parduotuvės? – Ai, nefilmuokit...“

REKLAMA

Vagyste įtartas vaikinas paskubom sėda į greitosios automobilį: medikai visgi jį nutarė vežti į ligoninę – vaikinas patyrė gan rimtą galvos traumą, ligoninėje ją dar reikia ištirti, ar negresia kraujo išsiliejimas. Jaunuoliui labai pasisekė, kad nepakliuvo po visureigio ratais – per avariją lūžo mašinos veidrodėlis.

Paaiškėjo, ką vaikinas nugvelbė parduotuvėje – tai ne alus ir ne degtinė: „Šeši sūreliai – gyvenimo kaina maža – šeši sūreliai.“

Grobio vertė – vos keli eurai. Vaikinas teisinosi labai norėjęs valgyti. Įvykio aplinkybes dar aiškinasi policija: dėl smulkios vagystės daugiausiai gresia nedidelė administracinė bauda. Vaikinui dabar veikiausiai teks atlyginti už nulaužtą „Toyotos“ veidrodėlį.