68-erių Janina ragina vyresnes moteris nebijoti kalbėti apie seksą: „Jis ir toliau tęsiasi“

Apie seksą vyresniame amžiuje vengiama kalbėti. Ypač moterims, sulaukusioms menopauzės, neretai atrodo, jog lytinis gyvenimas, atėjus šiam tarpsniui, tampa nebe toks svarbus.

Nors menopauzė yra neišvengiamas reiškinys kiekvienos moters gyvenime, atsiranda vis daugiau medicininių tyrimų, įrodančių, kad pastovūs lytiniai santykiai gali atitolinti menopauzę, o jai prasidėjus – netgi sušvelninti sukeliamus simptomus, rašoma pranešime spaudai.

Laidoje „Sveikas rytojus“ dviejų vaikų mama ir trijų vaikaičių močiutė, kaunietė Janina Matulionienė pasakojo, kad sulaukus 68 metų, kaip tik dabar atėjo laikas, kai ji visą dėmesį gali skirti savo pomėgiams ir iš naujo atrasti gyvenimo džiaugsmą.

„Jeigu moki džiaugtis gyvenimu, manau, kad amžius visiškai nieko neįtakoja. Atsikėlus reikia pažiūrėti į veidrodį, pasakyti sau, kad dar gerai atrodai ir tuo džiaugtis. Negalima savęs nuvertinti“, – motyvuojančiai kalbėjo moteris.

J. Matulionienė teigė, kad nepasiduoti slogioms nuotaikoms ir net įveikti įvairius sveikatos negalavimus, jai padeda šokiai, į kuriuos savaitgalį susirenka tiek vyrai, tiek moterys.

„Į šokius einu su aukštakulniais – be to savęs neįsivaizduoju. Šeštadienį, žinodama, kad reikia į šokius, pradedu ruoštis 12 valandą, apsirengiu, susitvarkau – tada nėra kada galvoti, kad kažką skauda. Žinau, kad turėsiu eiti į šokius, kažkur dalyvauti. Manau, jog susenti yra labai lengva, bet pasitempti, susiruošti – daug sunkiau“, – sakė J. Matulionienė.

Ponia Janina atvirai kalbėjo ir apie intymius ryšius, be kurių ir šiandien neįsivaizduoja savo gyvenimo.

„Dauguma, ypatingai jauni žmonės, galvoja, kad vyresniame amžiuje seksas nėra reikalingas. Manau, jog sulaukę mano metų tie žmonės supras, kad niekas nepasikeičia ir gyvenimas tęsiasi toliau. Su metais sekso tema tampa tabu, vyresnės moterys kompleksuoja ir dėl pakitusių kūno formų, tačiau seksas yra reikalingas, jis ir toliau tęsiasi, tiesiog gamta diktuoja savo taisykles. Ar man reikia sekso? Taip, nes seksas yra jaunystė“, – pasakojo pašnekovė.

Daktaro Genadijaus Kravčenkos ginekologijos klinikos gydytoja ginekologė Ingrida Kravčenkienė laidoje teigė, jog svarbu išsiaiškinti, kas vyksta moters organizme menopauzės metu ir po jos.

„Menopauzės atsiradimą lemia kiaušidžių išsekimas, kitaip tariant, reprodukcinės funkcijos pabaiga. Tai reiškia, jog moteris nebegali pastoti ir gimdyti. Tam, kad išsiaiškintume, ar moteriai prasidėjo menopauzė, metus stebime ir, jei menstruacijos tikrai dingo, naudojame minėtą terminą. Menopauzė yra ilgas periodas, kurio pradžioje ima strigti kiaušidžių veikla, ovuliacija. Šis laikas yra vadinamas remenopauze“, – pasakojo I. Kravčenkienė.

Gydytoja pasakojo, kad būtent fiziologiniai pokyčiai moterims dažnai sukelia nepasitikėjimo savimi jausmą. O blogiausia tai, kad ir visuomenės požiūris ne visada būna palankus moteriai.

„Moterys jaučia spaudimą iš visuomenės. Dažna moteris jaučiasi tarsi atstumta. Žiedai ir rožės čia, bet moterys galvoja, kad joms tos gėlės nebežydi. Psichologinis momentas yra labai sunkus“, – teigė I. Kravčenkienė.

Statistika rodo, kad Lietuvoje vidutinis moters gyvenimo amžius yra apie 80 metų. Menopauzės vidutinis amžius – 51, vadinasi, net 30 metų moterys gyvena menopauzėje. Todėl labai svarbu, kad šis laikas būtų kokybiškas.

„Amžius, kad vyresniam žmogui nereikalingi intymūs santykiai yra mitas. Visų pirma, žmogus yra biologinė būtybė ir seksas, intymūs santykiai, yra biologinių būtybių bendravimo forma. Tai reiškia, kad nėra tokio amžiaus, kada žmogui intymūs santykiai tampa nesvarbūs“, – kalbėjo gydytoja.

Gydytoja ginekologė I. Kravčenkienė pasakojo, jog yra moksliniai duomenys, kurie patvirtina, kad tie žmonės, kurie turi sėkmingą ir reguliarų seksualinį gyvenimą, atrodo jaunesni, turi daugiau vidinės, gyvybinės energijos, noro gyventi.

Yra pastebėta, kad didelę įtaką moterų savijautai turi mityba. Štai Britanijoje gyvenančios moterys dažniausiai patiria karščio bangas, tačiau šis simptomas kankina vos 7 proc. japonių. Manoma, kad tai priklauso nuo mitybos – japonių dietoje mažai riebalų ir daug sojų produktų, kuriuose gausu izoflavonų.

„Moterims tikrai gali pagelbėti fitoestrogenai. Žinome, jog sojų izoflavonai yra pakankamai efektyvi priemonė, kurią naudoja ir žmonės Izraelyje. Šiandieninės farmakologijos priemonės mums leidžia padėti kompensuoti estrogenų nepakankamumą“, – kalbėjo gydytoja.

Pasak vaistininkės Teresės Stonkienės, ir Lietuvoje moterys vis daugiau žino apie unikalių augalų savybes, galinčias palengvinti menopauzės simptomus.

„Rekomenduojame rinktis papildus, tokius kaip Estromineral Serena Plus, kurių sudėtyje yra natūralių veikliųjų medžiagų, tokių kaip sojų izoflavonai. Iš sojų pupelių išgaunamos biologiškai aktyvios medžiagos – izoflavonai – yra unikalūs flavonoidai, savo struktūra primenantys lytinius hormonus estrogenus, kurių menopauzės periodu moters organizme ima trūkti“, – dėstė T. Stonkienė.

Pasak vaistininkės, izoflavonų pagalba galima sumažinti karščio pylimus, naktinį prakaitavimą, net nuovargį. Varginančius simptomus gali padėti palengvinti ir tikrieji skaistminai, o vaistinės magnolijos veikliosios medžiagos gali padėti slopinti net ir nerimo simptomus.

„Visi žinome, kad vyresnio amžiaus moterims svarbu palaikyti kaulų būklę, tad organizme turi netrūkti kalcio ir vitamino D. Nepamirškime ir magnio – jis gali mažinti nuovargį ir suteikti daugiau jėgų. Rekomenduoju atkreipti dėmesį, kad maisto papildai būtų praturtinti pieno rūgšties bakterijomis – menopauzės metu labai svarbu tinkama žarnyno bakterinė flora“, – pasakojo T. Stonkienė.

Specialistė pabrėžė, kad siekiant palengvinti menopauzės sukeliamus simptomus, visos minėtos medžiagos turėtų būti kartu ir veikti sinergiškai, viena kitą papildant.

Gydytoja Ingrida Kravčenkienė taipogi priminė, kaip svarbu pačiai moteriai imtis iniciatyvos ir nebijoti keisti savo gyvenimą.

„Labai svarbu yra sveikas gyvenimo būdas, kognityvinė terapija. Dažnai, per daug gyvenimo kartu metų, turime prikaupę nuoskaudų. Dažnai vyresniame amžiuje jos išryškėja ir tada apie intymumą poroje tampa sunku kalbėti. Reikėtų nepamiršti kognityvinės elgesio terapijos – kreiptis pas psichologą, psichoterapeutą, tam, kad poros gyvenimas harmonizuotųsi. Be to intymių santykių turėti neįmanoma“, – teigė ginekologė.

