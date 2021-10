10 metų narkotikus vartojusi vilnietė su siaubu stebi politikų planus: „Kas ta bauda?“

Plačiau apie šią situaciją domėjosi laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistai.

„Mane, vienu žodžiu, mėlyną rado sūnus aštuonmetis. Jis atrakino vonios kambarį, iškvietė pagalbą ir, nu, mėlyna jau gulėjau... Aš negalėjau sustoti, aš norėjau sustoti, nevartoti, bet aš tiesiog, aš negalėjau“, – laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistei pasakojo Agnė.

„Žolė“ – tai ne šiaip eilinė cigaretė, tai viliojantis ir gražiai atrodantis takelis, vedantis į tikrą pragarą, iš kurio Agnė bando ištrūkti iki šiol ir jo nelinki net didžiausiam savo priešui.

„Reikalinga eiti į darbą? Parūkyt žolės. Kad jaustumeisi energingesnė, tu pradedi ieškoti kitų narkotikų, nes žolė tave slopina. Po to prasideda kažkokios paranojos atakos, tada pereinama prie opiatų, kažkokio heroino. Ir aš nesakau, kad visi parūkę žolės pradės vartoti heroiną, bet didžioji dalis žmonių jie pereina prie sunkesnių narkotikų“, – tikino Agnė.

Priežastys, kodėl ji susiviliojo pabandyti svaigintis kanapėmis, labai paprastos. Noras pritapti prie draugų kompanijos, būti madingai ir pabandyti kažką naujo.

„Viskas prasidėjo nuo vieno nekalto karto. Tiesiog įdomu pakeisti savo būseną, nes buvau labai nedrąsi, atrodo, pavartosiu ir tapsiu drąsesnė“, – pasakojo 10 metų narkotikus vartojusi vilnietė.

Baudos priklausomam žmogui nė motais

Jauna moteris jau dvejus metus nevartoja narkotikų ir su pasibaisėjimu stebi politikų planus švelninti atsakomybę už mažo kiekio narkotikų disponavimą. Tai tik skatins, o ne padės.

„Aš manau, kad paauglius, daugiau tokius jaunesnius žmones, kurie nesenai pradėjo vartoti, atbaidytų. Baudžiamoji atsakomybė atbaidytų juos, jie gal kažkokią baimę jaustų ir nenorą papulti, o jeigu duotų tiesiog baudą, tai, nu, manau, žmonės taptų bebaimiai. Kas ta bauda? Susimoki ir toliau vartoji“, – įsitikinusi Agnė.

Priklausomas nuo narkotikų asmuo baudų nebijo, jo tikslas svaigintis ir gauti kvaišalų.

„Mes turėjome čia tokią rekordininkę merginą, 22 metų, kuri turėjo skolų virš 200 tūkst. eurų. Tai galit įsivaizduoti. Tik jinai taip labai linksmai sakė, kaip kiti perka namus išsimokėtinai, aš laisvę išsimokėtinai. Tai gerai, kad turi sveiką humoro jausmą ir kažkokią truputį, turbūt, jau antgamtinę viltį“, – pasakojo priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas, kunigas Kęstutis Dvareckas.

Kunigas Kęstutis Dvareckas matė ir mato iki šiol labai daug į narkotikų liūną įklimpusių asmenų. Jų yra visokių – teistų, išsilavinusių, praradusių viską. Ir nei baudos, nei griežti įstatymai čia nepadės. Reikia gydymo.

„Va tada man atsiranda labai daug nerimo ir baimių, nes mes ir dabar nepajėgūs padėti tiems, kurie jau motyvuoti. O kas dirbs tą motyvacinį darbą? Man kyla labai daug klausimų. Yra toks posakis, kad lengviausia raškyti žemai kabančius obuolius, o į tuos aukščiau – reikia pastangų“, – tikino K. Dvareckas.

Teisiamųjų suoluose – nepilnamečiai ar vos 18-os sulaukę asmenys

Lietuvoje turime kitą bėdą – problemų su narkotikais turintis asmuo nurašomas į absoliučias paraštes, praktiškai be jokios teisės iš ten pakilti.

„Aš atsimenu ir iš mano patirties, artimoje aplinkoje yra buvę tokių pasakymų, kad priklausomus ten siųsti į mėnulį, vis tiek čia beviltiška, reikia kažkaip juos izoliuoti ir apsaugoti visuomenę. Aišku, kai pats tampi priklausomu, tai aplinkiniai jau taip nebekalba, jau galvoja, ką su ta liga daryti ir kaip adekvačiai padėt“, – aiškino priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas.

Advokatas Valdemaras Bužinskas atskleidžia nerimą keliantį faktą – jis pastaraisiais metais vos spėja dalyvauti baudžiamosiose bylose, kuriose teisiami vos pilnametystės sulaukę ar nepilnamečiai asmenys.

„Bet šiaip iš savo praktikos, o aš tikrai turėjau daug tokių bylų, galiu pasakyti, kad nuo didelio kiekio narkotikų niekas nepradeda“, – sakė advokatas Valdemaras Bučinskas.

Narkotikai visų žiniai nesirenka lyties, amžiaus, socialinio statuso ar profesijos. Jų imasi ragauti tiek sunkiausiai gyvenantys, tiek ir labai turtingų tėvų vaikai.

„Žmonės ieško nusiraminimo, o to nusiraminimo ieško, kaip kas moka, kaip kas gali. Dėl to, be jokios abejonės, išaugo tiek kvaišalų vartojimas, tame tarpe ir narkotinių medžiagų“, – teigė advokatas.

