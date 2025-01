ŽŪM: dėl sustabdytos veiklos žvejai sulauks kompensacijų

Ministerijos teigimu, nuo šių metų į sąrašą subjektų, dėl kurių veiklos netekus galimybės žvejoti žvejai turi teisę už tai gauti nuostolių atlyginimą, įtrauktos ir valstybės bei savivaldybės valdomos įmonės. Įgyvendinant šį įstatymo pakeitimą, ministro įsakymu pakeistos ir nuostolių, patirtų netekus žvejybos galimybių dėl kitų asmenų veikos, apskaičiavimo ir įkainių nustatymo taisyklės.

Numatyta, kad valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės, kurios iki 2025 m. sausio 1 d. pakeitė savo teisinę formą, turės kompensuoti dar iki tol žvejų patirtus nuostolius. Be to, pažymima, jog pertvarkant valstybės ar savivaldybės įmones joms pereina ir pareiga atlyginti nuostolius, kilusius dėl jų vykdomos veiklos, jei dėl to žvejams užkertamas kelias užsiimti versline žvejyba.