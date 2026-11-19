Apie tai Eltą ketvirtadienį informavo žemės ūkio ministro patarėjas Justas Jaskonis, dėl nuobaudos skyrimo galutinai nuspręs ministras.
„NMA direktorius yra atsakingas ne tik už įstaigos veiklos organizavimą, bet ir už korupcijos prevenciją bei kontrolę. Ši atsakomybė yra neatsiejama jo vadovaujamų pareigų dalis“, – teigė J. Jaskonis.
Tiesa, nepaisant patikrinimo rezultatų, F. Dirginčius nuo ketvirtadienio yra sugrąžinamas į NMA vadovo pareigas.
Tyrimas dėl F. Dirginčiaus tarnybinio nusižengimo pradėtas rugsėjo pabaigoje, tuomet jis laikinai ir nušalintas nuo pareigų. Šiuo laikotarpiu pareigas laikinai ėjo ŽŪM Turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus.
Sprendimas dėl F. Dirginčiaus nušalinimo priimtas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) atlikus kratas NMA.
FNTT atliekamas baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos (ES) projektuose dalyvaujantiems asmenims.
Skelbta, kad tyrimas susijęs su buvusio NMA direktoriaus pavaduotojo, iš pareigų pasitraukusio Tomo Orlicko veikla.
Spalio pradžioje tarnybinį patikrinimą baigusi NMA konstatavo, kad T. Orlickas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, dėl kurio jis nebėra laikomas nebeatitinkančiu nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir trejus metus negalės dirbti valstybės tarnyboje.
NMA išvadose teigta, jog atstovaudamas agentūrą tarptautiniuose projektuose, kuriuose kaip partnerė dalyvavo su juo artimais ryšiais susijusi įstaiga, T. Orlickas nedeklaravo savo privačių interesų, nenusišalino nuo dalyvavimo atliekant tarnybines funkcijas ir priimant sprendimus.