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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skelbiamas konkursas – ieškos naujo vadovo „Lietuvos žirgynui“

2026-10-01 10:20 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 10:20
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Bendrovės „Lietuvos žirgynas“ valdyba paskelbė naujojo bendrovės direktoriaus konkursą, ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Atsistatydino ŽŪM deleguoti Lietuvos žirgyno valdybos nariai (nuotr. Roberto Riabovo)

Bendrovės „Lietuvos žirgynas“ valdyba paskelbė naujojo bendrovės direktoriaus konkursą, ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

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Kandidatai teikti paraiškas gali iki spalio 7 dienos.

Pernai žirgyne buvo atliktas vidaus auditas

Vykstant konkursui, įmonės valdyba organizuos pokalbius su kandidatais, po kurių ir išsirinks naują bendrovės vadovą.

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Nuo 2025 metų rugsėjo „Lietuvos žirgynui“ vadovauja Gerda Žibūdaitė, į šias pareigas ji išrinkta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

ELTA primena, kad siekiant įvertinti sudarytus sandorius ir sprendimus ŽŪM valdomame „Lietuvos žirgyne“ pernai buvo atliktas vidaus auditas.

Sprendimas jį atlikti buvo priimtas ŽŪM kreipusis į Generalinę prokuratūrą ir prašant pradėti ikiteisminį tyrimą dėl buvusios „Lietuvos žirgyno“ direktorės Felicijos Kelmickaitės galimai korupcinės veiklos.

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