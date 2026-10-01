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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

STT: dalyvumo lygio nustatymas gali priklausyti nuo subjektyvaus vertintojo sprendimo

2026-10-01 10:34 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-01 10:34
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Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praneša, kad korupcijos prevencijos pareigūnai atliko dalyvumo (neįgalumo) lygio nustatymą reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą. 

STT (nuotr. Elta)
GALERIJA (7)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praneša, kad korupcijos prevencijos pareigūnai atliko dalyvumo (neįgalumo) lygio nustatymą reglamentuojančių teisės aktų antikorupcinį vertinimą. 

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Nustatyta, kad viena reikšmingų šio proceso dalių – individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymas – dėl nepakankamai detalaus reglamentavimo gali sudaryti prielaidas subjektyviam vertinimui.

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Klausimyno rezultatai gali turėti reikšmingą, o tam tikrais atvejais – lemiamą įtaką nustatant asmens dalyvumo lygį, rašoma pranešime.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Specialiųjų tyrimų tarnyba, STT

Teisės aktuose nėra nustatyta aiški klausimyno pildymo metodika

STT nustatė, kad individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymo rezultatai gali lemti, ar asmeniui apskritai bus nustatytas dalyvumo lygis ir kokio lygio procentais jis bus nustatytas. Nuo šio vertinimo praktiškai priklauso ir asmeniui nustatomas dalyvumo lygis bei su juo susijusios teisės.

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„Tačiau teisės aktuose nėra nustatyta pakankamai aiški klausimyno pildymo metodika: neapibrėžta, kokius konkrečius klausimus vertintojas turi užduoti, kokias aplinkybes patikrinti ir kokiais objektyviais duomenimis pagrįsti skiriamus balus“, – rašoma pranešime.

Taip pat nenustatyti aiškūs kompetencijos reikalavimai darbuotojams, vertinantiems asmens savarankiškumą ir individualios pagalbos poreikį. Tam tikrais atvejais vertinimas gali būti atliekamas tik telefonu, nepasitelkiant kitų informacijos šaltinių. STT vertinimu, tokia tvarka ne visada sudaro pakankamas galimybes įvertinti realią žmogaus situaciją ir objektyviais duomenimis pagrįsti priimamą sprendimą.

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Dalyvumo lygis nustatomas kompleksiškai vertinant asmens organizmo funkcijų sutrikimus, aplinkos veiksnių įtaką jo savarankiškumui ir galimybes veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. Jis išreiškiamas procentais. Nuo nustatyto dalyvumo lygio gali priklausyti asmens teisė į tam tikras socialines garantijas ir jų apimtis.

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STT vertinimu, dalyvumo lygio nustatymo procesas turi būti aiškiai reglamentuotas, vienodai taikomas ir grindžiamas patikrinamais duomenimis, o vertinimą turi atlikti reikiamą kompetenciją turintys specialistai.

STT siūlo tobulinti teisinį reglamentavimą pagal antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas, siekiant, kad dalyvumo lygio nustatymo procesas būtų skaidresnis, objektyvesnis ir mažiau priklausomas nuo subjektyvaus vertintojo sprendimo.

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