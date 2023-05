Žmonės nori ilsėtis tyloje ir vienumoje: nuošalaus namelio nuoma gali atsieiti ir 200 eurų už parą

Išskirtines poilsio vietas vienijančios platformos „Jaukuku“ įkūrėja Ieva Benetė pasakojo, kad mintis suvienyti namelių savininkus kilo pačiai ėmus statyti poilsinį namelį.

„Pasigedau vietos, kur žmonės dalintųsi informacija apie įdomias, nedideles vietas nakvynei. Pagalvojau, kad ir patiems savininkams būtų įdomu kartu pabendrauti. Platformos misija – populiarinti poilsį gamtoje, padėti žmonėms atrasti ramų poilsį.

Taip pat platforma turi rezervacijos sistemą, tad per mus galima išsirinkti ir užsisakyti nakvynės vietą“, – pasakojo I. Benetė.

Ji tikino, kad namelį „Paukščių namelis medyje“ įkūrė irgi vedina noro, kad žmonės leistų laiką ir ilsėtųsi gamtoje.

„Kai pradėjau statyti namelį, panašaus tipo vietų buvo vos kelios. Tačiau po truputį jų ėmė daugėti, dar vėliau prasidėjo pandemija ir žmonės dar labiau ėmė vertinti atokias vietas poilsiui. Ir apskritai gyventojai ėmė labiau vertinti ramybę ir poilsį gamtoje. Ne visi turi vadinamuosius kaimus, kur galėtų išvažiuoti pailsėti.

Atsirado naujas požiūris į poilsį gamtoje. Anksčiau buvo įprasta važiuoti į sodybą su draugais, dabar žmonės atrado, kad gera ilsėtis ir vienam ar dviese“, – atkreipė dėmesį platformos atstovė.

Paukščių namelis medyje (6 nuotr.) Poilsio vieta „Paukščių namelis medyje“ Poilsio vieta „Paukščių namelis medyje“ Poilsio vieta „Paukščių namelis medyje“ +2 Poilsio vieta „Paukščių namelis medyje“ Poilsio vieta „Paukščių namelis medyje“ Poilsio vieta „Paukščių namelis medyje“

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Paukščių namelis medyje

Anot jos, šiuo metu daugėja namelių ir žmonės gali rinktis, kur nori ilsėtis.

„Anksčiau tas pasirinkimas buvo mažesnis. Todėl pirmieji nameliai taip išpopuliarėjo, kad ten nakvynę tenka užsisakyti prieš keletą mėnesių. Taip pat svarbu kokybė ir meilė veiklai. Jeigu namelių savininkai suteikia kokybiškas paslaugas, nameliuose jauku, tada ir klientų netrūksta.

Dabar namelių pasirinkimas jau didesnis, todėl kiekvienas pagal poreikį gali išsirinkti sau tinkamą poilsio vietą. Tačiau pastebime ir tam tikras tendencijas. Dažniausiai žmonės nori, kad šalia būtų pirtis arba kubilas. Vasarą norima, kad šalia namelio būtų ežeras. Dar svarbu privatumas ir namelio įrengimas, kad namelis būtų jaukus. Žmonės į tokias vietas važiuoja ne tik pernakvoti, bet ir leisti laiką“, – pastebėjo I. Benetė.

Pasak jos, namelius gyventojai nuomojasi trumpesniam laikui.

„Tai yra prabangi ir išskirtinė pramoga. Žmonės šią patirtį dažnai dovanoja vieni kitiems. O ilgesniam laikui apsistoti namelyje jau būtų ir kaštai dideli. Viena para tokiuose nameliuose kainuoja 100–200 eurų“, – skaičiavo I. Benetė.

Ramus poilsis vienam ar dviese

Poilsio namelių „Be laiko“ bendraįkūrėja Guoda pasakojo, kad dažnai žmonės susimaišo ir nebežino, kokio poilsio nori – pasyvaus ar aktyvaus.

„Nedideliuose nameliuose poilsis orientuotas į pasyvų, kuomet kūnas nurimsta ir susilieja su gamta. Tokio poilsio metu žmonės nurimsta ir nebeskuba.

Be to, ilsėtis nameliuose patogiau, nei turint kelias laisvas dienas ir per jas pusę laiko praleisti oro uostuose ir grįžti galiausiai nepailsėjus“, – pasakojo namelių bendraįkūrėja.

Namelis „Be laiko“ (14 nuotr.) Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ +10 Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“ Poilsio vieta „Be laiko“

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Namelis „Be laiko“

Guoda vardijo, ką žmonės veikia apsistoję nameliuose.

„Gyventojai nameliuose gamina maistą lauke, gamina tai ko paprastai nedaro namuose, uždavinėja vienas kitam klausimus, kuriems kasdienybėje laiko nėra tiek daug, skaito knygas, kūrena židinį, būna šiltoje lauko vonioje, daro mankštą, sportuoja, medituoja, svajoja, rašo tikslus, žiūri filmus.

Veiksmo tikrai užtenka, tik spėk suktis. Dėl to čia ir kelios dienos neprailgs. Žinoma nepamirškime, kad reikia ir gerai pabimbinėti, nieko neveikti“, – patarė Guoda.

Anot jos, para namelyje gyventojai atsieina 100 eurų.

„Dažniausiai žmonės ir atvyksta parai. Tačiau nemažai yra ir tokių, kurie nameliuose praleidžia keletą dienų. Kuo ilgiau žmonės ilsisi, tuo labiau pailsi ir į gyvenimą ir darbus grįžta laimingesni.

Kol kas laisvų savaitgalių vasaros savaitgaliams dar turime. Taip pat darbo dienomis turime nemažai laisvų datų. Užsisakyti nakvynę pas mus galima čia ir dabar. Klientai tai vertina, nes ne visi turi galimybių susiplanuoti savo poilsį prieš keletą mėnesių“, – pasakojo namelių bendraįkūrėja Guoda.

Ji tikino, kad žmonės nori ilsėtis tiek mažuose nameliuose, tiek didelėse kaimo turizmo sodybose.

„Kaimo turizmo sodybų populiarumas irgi neslopsta. Jos yra skirtos patogiam, tradiciniam šventimui su maistu, aptarnavimu, apgyvendinimu ir t.t. Tai yra puiku.

Žmonės nori ir švęsti ir susiburti šeimose, artimųjų ratuose. Žmogui reikia žmogaus. Tad poilsis ramioje aplinkoje yra apie poilsį, energijos susigrąžinimą, o šventimas su šeima ir draugais yra apie jos dalinimąsi. Manau, kad reikia abiejų“, – sakė Guoda.

Veiklą pradėjo vos prieš porą mėnesių

Poilsio namelių „Aušrinės“ viena iš įkūrėjų Gintarė Dūdaitė-Bartkienė pasakojo, kad namelius įrengė ir ėmė nuomoti visai neseniai, vos prieš porą mėnesių.

„Idėja pastatyti namelius kilo man ir draugei. Mūsų istorija prasidėjo nuo stiprios moteriškos draugystės ir bendrų svajonių, kuriomis užkrėtėme ir savo vyrus, taip po kelerių metų kūrybos, gimė nameliai. Pačios norėjome išskirtinės vietos apsistoti, kad ji būtų skirta nemasiniam vartojimui. Norėjome vietos, kurioje būtų galima atitrūkti nuo miesto ir ilsėtis gamtoje.

Kiekvienas namelis yra skirtingo charakterio, atspindintis mus, mūsų vidų, požiūrį į aplinką, tad jie yra pavadinti mūsų vardais: Dovilės, Andriaus, Gintarės ir Kęstučio. Namelių interjeruose gausu įvairių asmeniškų detalių, kurios turi užuominas, prasmę, jas rinkome keletą metų sendaikčiuose, bendrose kelionėse po Europą. Didžioji dalis baldų yra restauruoti, prikelti antram gyvenimui, lovos gamintos ir kurtos pačių“, – namelių istoriją pasakojo viena iš jų įkūrėjų.

Anot jos, norėjosi, kad nameliai būtų prie ežero, tačiau ne tokio, kur renkasi daug žmonių.

„Tačiau vasarą prie vandens telkinių susirenka daug žmonių, būna triukšminga. Todėl ieškojome kuo nuošalesnės ir privatesnės vietos su vandens telkiniu ir ją rasti pavyko. Nameliai įsikūrę šalia nedidelio ežero, kuris yra privatus ir apsuptas miško“, – pasakojo G. Dūdaitė-Bartkienė.

Pasak jos, namelius užsisako ne tik lietuviai, bet ir užsieniečiai.

„Pastebėjome, kad viskas priklauso nuo žinomumo. Kadangi veiklą pradėjome dar neseniai, matome, kad ir žmonės po truputį mus vis atranda ir užsisakinėja nakvynes ir vasarai, ir rudeniui. Susidomėjimas nemažas.

Gyventojai atvyksta ilsėtis ne tik savaitgaliais, bet ir darbo dienomis. Be to, mes siūlome ir darbostogas. Žmonės gali atvykti dirbti nameliuose nuotoliniu būdu“, – vardijo G. Dūdaitė-Bartkienė.

Ji pastebėjo kad dažniausiai nameliuose apsistoja poros ar draugės, kurios nori atitrūkti nuo šeimų ir kitų reikalų.

„Tačiau atvyksta ir pavieniai žmonės, kurie nori pabėgti nuo miesto šurmulio ir triukšmo. Džiaugiamės, kad žmonės rinkdamiesi sau namelį, paskaito jų istoriją ir pajunta tą skleidžiamą namelio aurą, nuotaiką.

Mūsų klientai vertina ramybę ir išskirtinumą, jie nori pakeisti aplinką, todėl net ir didesnė suma išleista savaitgaliui jų negąsdina. Naktis nameliuose atsieina nuo 160 eurų, priklauso kokiomis dienomis žmonės nori apsistoti“, – sakė namelių įkūrėja.