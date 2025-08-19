Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Xiaomi“ pelnas per metus daugiau nei padvigubėjo

2025-08-19 15:27 / šaltinis: BNS
2025-08-19 15:27

Kinijos elektronikos prietaisų gamybos milžinė „Xiaomi Corp.“, neseniai žengusi ir į aršios konkurencijos tarptautinę elektromobilių rinką, pranešė grynojo pelno per antrąjį šių metų ketvirtį susižėrusi 2,3 karto daugiau nei prieš metus, įplaukoms augus beveik trečdaliu.

Xiaomi parduotuvės atidarymas

Kinijos elektronikos prietaisų gamybos milžinė „Xiaomi Corp.“, neseniai žengusi ir į aršios konkurencijos tarptautinę elektromobilių rinką, pranešė grynojo pelno per antrąjį šių metų ketvirtį susižėrusi 2,3 karto daugiau nei prieš metus, įplaukoms augus beveik trečdaliu.

0

Pasak bendrovės pranešimo, pardavimų pajamos balandį-birželį buvo 30,5 proc. didesnės nei tuo pat metu pernai ir siekė 116 mlrd. juanių (13,8 mlrd. eurų), o grynasis pelnas ūgtelėjo 2,3 karto iki 11,87 mlrd. juanių (1,42 mlrd. eurų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu vien tik „Xiaomi“ išmaniųjų telefonų pardavimų pajamos menko 2,1 proc. iki 45,5 mlrd. juanių, pardavimams didėjus 0,6 proc. iki 42,4 mln. įrenginių. Daiktų interneto (IoT) verslo pajamos ūgtelėjo 44,7 proc. iki 38,7 mlrd. juanių, o interneto paslaugų – išaugo 10 proc. iki 9,1 mlrd. juanių.

Elektromobilių ir kitų pažangiųjų technologijų verslo pajamos šoktelėjo 3,3 karto iki 21,3 mlrd. juanių.

2010-aisiais veiklą pradėjusi „Xiaomi“ gamina išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, televizorius, išmaniuosius laikrodžius, kitą elektronikos produkciją ir kitą plataus vartojimo įrangą, elektromobilius.

