„Xiaomi“ pelnas per metus daugiau nei padvigubėjo

Pasak bendrovės pranešimo, pardavimų pajamos balandį-birželį buvo 30,5 proc. didesnės nei tuo pat metu pernai ir siekė 116 mlrd. juanių (13,8 mlrd. eurų), o grynasis pelnas ūgtelėjo 2,3 karto iki 11,87 mlrd. juanių (1,42 mlrd. eurų).
Tuo tarpu vien tik „Xiaomi“ išmaniųjų telefonų pardavimų pajamos menko 2,1 proc. iki 45,5 mlrd. juanių, pardavimams didėjus 0,6 proc. iki 42,4 mln. įrenginių. Daiktų interneto (IoT) verslo pajamos ūgtelėjo 44,7 proc. iki 38,7 mlrd. juanių, o interneto paslaugų – išaugo 10 proc. iki 9,1 mlrd. juanių.
Elektromobilių ir kitų pažangiųjų technologijų verslo pajamos šoktelėjo 3,3 karto iki 21,3 mlrd. juanių.
2010-aisiais veiklą pradėjusi „Xiaomi“ gamina išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, televizorius, išmaniuosius laikrodžius, kitą elektronikos produkciją ir kitą plataus vartojimo įrangą, elektromobilius.
