Vokiečių kalbos savaitės proga „Lidl“ primena: siekiant karjeros – kelias kalbas mokėti verta

Pasak Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Lietuvos biuro (AHK) vadovės Audronės Gurinskienės, šalyje veikia daugiau kaip tūkstantis įmonių su vokišku kapitalu, kurioms reikia darbuotojų, galinčių bendrauti jų kalba. Be to, Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos eksporto rinkų – jai tenka beveik 9 proc. prekių ir 17 proc. paslaugų eksporto. Todėl vokiečių kalbos mokėjimas ne tik didina Lietuvos įmonių konkurencingumą ir leidžia lietuviškiems prekių ženklams bei paslaugoms sėkmingai skintis kelią Vokietijos rinkoje, bet ir reikšmingai plečia kiekvieno specialisto perspektyvas dirbti su viena stipriausių Europos ekonomikų.
„Lietuvos įmonėms nėra lengva rasti darbuotojų, mokančių vokiečių kalbą, todėl jaunimui šios kalbos žinios yra puiki investicija į ateitį: jos padeda lengviau konkuruoti darbo rinkoje, įsidarbinti tarptautinėse įmonėse ir pretenduoti į didesnį atlyginimą. Personalo atrankos agentūrų duomenys rodo, kad darbuotojai, mokantys ir vokiečių kalbą, uždirba vidutiniškai 15 proc. daugiau“, – pabrėžia AHK vadovė.
Iniciatyvos padeda atkreipti visuomenės dėmesį
Vokiečių kalbos dienos yra bendra Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje, Geothe‘s instituto, Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos (ZjA), Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) ir AHK iniciatyva. Jos metu organizuojami įvairūs renginiai mokyklose, universitetuose ir kultūros centruose, kurie skatina artimiau susipažinti su vokiečių kalba ir atrasti ją ne tik kaip įdomią, bet ir naudingą bei prasmingą. Kasmet prie šios iniciatyvos prisijungia įvairios organizacijos, iš kurių viena – „Lidl Lietuva“.
Goethe’s instituto Lietuvoje direktorė Anna Maria Strauß pabrėžia, kad verslo partnerių įsitraukimas į vokiečių kalbos ir kultūros iniciatyvas yra nepaprastai svarbus. Partneriai ne tik padeda didinti šių iniciatyvų matomumą per savo komunikacijos kanalus, bet ir prisideda prie to, kad renginiai taptų labiau prieinami bei patrauklūs plačiajai visuomenei.
„Tokio pobūdžio partnerystė rodo, jog vokiečių kalba ir kultūra yra vertinamos ne tik akademinėje ar kultūrinėje erdvėje, bet ir verslo aplinkoje. Tai pabrėžia, kad kasdieniame gyvenime mus sieja daugybė dalykų. Toks įsitraukimas stiprina visuomenės motyvaciją mokytis vokiečių kalbos, suvokti jos praktinę naudą ir atrasti kultūrinį turtingumą, kurį ji atveria“, – teigia A. M. Strauß.
„Lidl Lietuva“ ne tik aktyviai prisideda prie vokiečių kalbos populiarinimo, bet ir suteikia galimybes savo darbuotojams mokytis šios kalbos. „Lidl Lietuva“ siūlo išvykti į užsienį tiek trumpoms komandiruotėms, tiek ir pasinaudoti ilgalaikėmis darbo rotacijos programomis ir taip dar labiau patobulinti turimas kompetencijas bei įgyti naujų žinių.
„Lidl“ komandos daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, dirba daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje. Kelios kalbos natūraliai susipina kasdienybėje. Taip pat ir man pačiam tai yra ne tik profesinis privalumas, bet ir asmeninis džiaugsmas. Aktyviai mokausi vokiečių kalbos, o ši galimybė tapo puikiu būdu prisiminti ir atgaivinti žinias, kurias buvau įgijęs studijų metais. Beveik kasdien girdžiu tris kalbas – tai padeda jaustis laisvai, suprasti kolegas ir kurti ryšį nepaisant kalbinių ar kultūrinių skirtumų“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Poreikis rinkoje tik augs
Ateities darbo rinkoje vokiečių kalbos žinios taps dar svarbesnės, ypač sektoriuose, kuriuose dominuoja vokiško kapitalo įmonės ar didelė Lietuvos įmonių eksporto dalis nukreipta į vokiškai kalbančias šalis. Dirbtinio intelekto laikais vokiečių kalba vis dažniau vertinama ne tik kaip komunikacijos priemonė, bet ir kaip kultūrinė kompetencija, padedanti geriau suprasti verslo etiką, darbo kultūrą ir bendradarbiavimo principus.
„Vis dėlto vokiečių kalba – tik vienas pavyzdys. Didžiausias mūsų pranašumas yra daugiakalbystė: gebėjimas pereiti iš vienos kalbos į kitą, suprasti skirtingas kultūras ir kurti tiltus tarp žmonių. Skaitmeniniame amžiuje, kai technologijos ir dirbtinis intelektas tampa kasdienybe, žmogiškas bendravimas išlieka ypatingai svarbus, o kalba yra to pagrindas. Dėl šios priežasties kiekviena papildoma kalba, ar tai būtų vokiečių, prancūzų ar švedų, tampa dar vienu tiltu, stiprinančiu mūsų ryšius pasaulyje“, – tikina AHK vadovė.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „Lidl Lietuva“.