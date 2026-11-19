Tai jau ketvirtas „Grindos“ įstatinio kapitalo didinimas šiemet siekiant, kad tinklai būtų valdomi efektyviau.
„Grinda“ yra atsakinga už Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymą, todėl įstatinis kapitalas didintas bendrovei etapiškai perduodant savivaldybei priklausančius paviršinių nuotekų tinklus“, – komentare BNS nurodė „Grinda“.
Anot bendrovės, jai perėmus visą infrastruktūrą ją bus paprasčiau prižiūrėti ir atnaujinti. Visas šis turtas įmonei turi būti perduotas iki 2028-ųjų.
Kaip rašė BNS, „Grinda“ iki 2030-ųjų į paviršinių nuotekų tinklus planuoja investuoti apie 81 mln. eurų, o šį spalį pasirašė sutartį su Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl 36 mln. eurų paskolos jų plėtrai ir rekonstrukcijai.
Per penkerius metus „Grinda“ planuoja įgyvendinti 48 projektus, tarp jų – paviršinių nuotekų tinklų plėtra, susidėvėjusių vamzdynų rekonstrukcija, naujų nuotekų kaupyklų statyba, valymo įrenginių ir techninės įrangos įsigijimai, tęsiami paviršinių bei buitinių nuotekų atskyrimo projektai.
Anot „Grindos“, didelė Vilniaus tinklų dalis pastatyta iki 1991 metų, sistema apima tik ketvirtadalį miesto teritorijos. Likusioje dalyje lietaus vanduo tvarkomas grioviais, kanalais, pralaidomis, tvenkiniais, infiltraciniais įrenginiais ir kitais vietiniais sprendimais.
Kitais metais „Grinda“ turėtų pradėti infrastruktūros plėtros ir rekonstrukcijos projektus vakarinio aplinkkelio, Juodojo kelio, Vėtrungių gatvės, Savanorių prospekto ir kitose miesto vietose.