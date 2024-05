Vilniečius už šildymą balandį pasieks perpus mažesnės sąskaitos

Pasak „Vilniaus šilumos tinklų“ (VŠT), 50 kv. m. buto šildymas renovuotame daugiabutyje sostinės gyventojams vidutiniškai atsieis 17 eurų, o nerenovuotame – 29 eurus.

„Už 50 kv. m. ploto buto šildymą renovuotame, energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė balandžio mėnesio sąskaita siekia 17 eurų, kovą klientai mokėjo 39 eurus, praėjusio šildymo sezono balandį – 23 eurus. Nerenovuotų, energetiškai neefektyvių daugiabučių gyventojai mokės 29 eurus, kai kovą ši paslauga vidutiniškai atsiėjo 69 eurus, pernai balandį – 36 eurus, – pranešime teigė VŠT Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė.

VŠT teigimu, balandį šilumos kaina Vilniuje buvo mažiausia per šį šildymo sezoną – šilumos kilovatvalandė gyventojams kainavo 5,96 ct be PVM. Lyginant su kovo mėnesiu (6,97 ct/kWh be PVM), šilumos kaina mažėjo 16 proc, o su pernai balandžiu – šilumos kaina smuko penktadaliu.

„Balandžio mėnuo buvo neįprastas tiek savo orais, tiek susidariusia situacija. Balandžio 9 d. paskelbus šildymo sezono pabaigą po kurio laiko iškrito sniegas, o lauko oro temperatūra šovė žemyn, todėl reaguodamas į tai faktinę lauko oro temperatūrą miestas atnaujino šildymo sezoną. Vis dėlto dalis klientų nusprendė savo daugiabučiuose šildymo netęsti“, – pažymėjo VŠT atstovė.

ELTA primena, kad šiųmetį šildymo sezoną Vilnius paskelbė nutraukiantis balandžio 9 dieną, tačiau atvėsus orams ir iškritus sniegui, šildymas buvo atnaujintas balandžio 22-ąją.