Vilniaus oro uoste dėl drono buvo sustabdyti skrydžiai

„Apie 12.30 val. Vilniaus oro uosto atstovai iš „Oro navigacijos“ gavo informaciją apie pastebėtą droną“, – Eltai teigė T. Vasiliauskas.
„Mūsų žiniomis, apie 10 minučių buvo sustabdyti orlaivių pakilimai ir nusileidimai. Minimali įtaka buvo fiksuota dviem skrydžiams. Nuo maždaug 12.40 val., po minėtų dešimties minučių, visos operacijos ir skrydžiai oro uoste vėl vyksta įprastai“, – akcentavo jis.
Tai jau ne pirmas kartas, kada Vilniaus oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl pastebėtų įtartinų objektų – panaši situacija vyko ketvirtadienį. Taip pat panašūs atvejai fiksuoti rugsėjo 9 ir 11 dienomis.
