Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus oro uoste dėl drono buvo sustabdyti skrydžiai

2025-09-26 14:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 14:47

Gavus informaciją apie galimai pastebėtą droną, Vilniaus oro uoste buvo laikinai sustabdyti lėktuvų pakilimai ir nusileidimai, sako Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas. Pasak jo, skrydžių veikla atnaujinta praėjus dešimčiai minučių.

Vilniaus oro uoste vėl neramumai (tv3.lt koliažas)

Gavus informaciją apie galimai pastebėtą droną, Vilniaus oro uoste buvo laikinai sustabdyti lėktuvų pakilimai ir nusileidimai, sako Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas. Pasak jo, skrydžių veikla atnaujinta praėjus dešimčiai minučių.

REKLAMA
3

„Apie 12.30 val. Vilniaus oro uosto atstovai iš „Oro navigacijos“ gavo informaciją apie pastebėtą droną“, – Eltai teigė T. Vasiliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų žiniomis, apie 10 minučių buvo sustabdyti orlaivių pakilimai ir nusileidimai. Minimali įtaka buvo fiksuota dviem skrydžiams. Nuo maždaug 12.40 val., po minėtų dešimties minučių, visos operacijos ir skrydžiai oro uoste vėl vyksta įprastai“, – akcentavo jis. 

Tai jau ne pirmas kartas, kada Vilniaus oro uosto veikla buvo sustabdyta dėl pastebėtų įtartinų objektų – panaši situacija vyko ketvirtadienį. Taip pat panašūs atvejai fiksuoti rugsėjo 9 ir 11 dienomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų