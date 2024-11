Viceministrė: kai kurių namų darbų nepadarė ir „Teltonika“

„Kad mes turėtume pagrindą inicijuoti investicinio projekto sutarties pratęsimą ir tam reikalingų teisės aktų pakeitimą, mes patys esame paprašę „Teltonikos“ pasikreipti oficialiu raštu, kad turėtume tiesiog pagrindą inicijuoti tokį dalyką. (...) Nesant oficialiai tokio dokumento, tokio rašto, tiesiog negalėjome imtis iniciatyvos šioje srityje“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė viceministrė Ieva Valeškaitė.

„Iš dalies taip. Bet man labai nesinori kaltinti nei investuotojų, nei verslo, nes čia tikrai niekas tų biurokratinių procedūrų tempti nenori“, – teigė ji, atsakydama į klausimą, ar tai reiškia, kad ir pati „Teltonika“ neatliko namų darbų vystydama projektą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija penktadienį teigė negavusi oficialaus „Teltonikos“ kreipimosi dėl 2022 metais pasirašytos investicijų sutarties pratęsimo, tačiau tikino, jog gavusi prašymą stengsis ją pratęsti.

„Tiku, kad visos institucijos tikrai rasime problemų sprendimo raktą, nes didžioji dalis problemų tikrai turi atsakymus“, – kalbėjo I. Valeškaitė.

Ministerija 2022 metų gruodį pasirašė sutartį su „Teltonikos“ grupe, pagal ją iki 2027 metų pabaigos Liepkalnyje, 14-kos hektarų teritorijoje turi įsikurti „Teltonika High-Tech Hill“ antro etapo technologijų parkas, kuriame planuojama gaminti puslaidininkius pagal Taivano suteiktas technologijas.

Savo ruožtu „Teltonikos“ savininkas A. Paukštys penktadienį teigė, jog grupė nespės per 5 metus įgyvendinti projekto ir dėl to, kad ministerija maždaug metus negali pakeisti teritorijos sklypų paskirties iš visuomeninės į pramoninę. Jo teigimu, dėl to bendrovė negali pradėti puslaidininkių lustų gamyklos statybų.

Viceministrė tikino, kad„Teltonikai“ aktualūs teritorijų planavimo ir žemės sklypų klausimai nevėluoja.

„(Teritorijų planavimo klausimai – BNS) šiuo metu laukia suderinimo su „Vilniaus vandenimis“ ir laukia, mano žiniomis, atsakymo būtent „Vilniaus vandenys“ iš pačios bendrovės „Teltonika“, – teigė I. Valeškaitė.

„Bendravimas su „Teltonika“ vyko tiesioginiu aukščiausiu lygiu, tiek ministro, tiek viceministro lygiu. Šio ryto naujienos mums buvo tikrai didelė staigmena“, – kalbėjo viceministrė.

Anot jos, ministerijos iniciatyva vasarį dėl „Teltonikos“ ir kitų stambių investicinių projektų buvo priimtas Vyriausybės nutarimas, leidęs ministerijai aktyviau dalyvauti teritorijų planavimo procesuose.

Ministerija penktadienį teigė, kad apie teritorijų planavimo kliūtis „Teltonika“ ją buvo informavusi tik neoficialiai.

A. Paukštys penktadienį pareiškė, kad stabdo 3,5 mlrd. eurų vertės Liepkalnyje plėtojamo „Teltonika High-Tech Hill“ parko statybas, nes „nebeliko vilties“ iki 2027 metų užsitikrinti būtiną elektros kiekį, per ilgai užsitęsė žemės sklypų paskirties keitimas į pramoninę.

Pasak A. Paukščio, „Teltonika“ susidūrė su kliūtimis siekiant užsitikrinti 63 megavatus (MW) elektros galios, o užtrukus žemės paskirties keitimui pastatyti gamyklų iki 2027 metų nepavyks.