Benkunskas: Vilnius „Teltonikos“ gamyklos projektui padėti gali tik techniniais klausimais

„Darbine tvarka dirba mūsų specialistai tiek infrastruktūros grupės, tiek architektūros skyriaus ar žemės teritorijų planavimo skyrius dirba visą dieną su komanda ir, jeigu yra kažkokios užklausos gaunamos ar paaiškėja kažkokie nesklandumai, o jų tikrai yra pilna (...) Tokių techninių, darbinių klausimų yra šimtai“, – penktadienį žurnalistams savivaldybėje sakė V. Benkunskas.

Anot jo, savivaldybė puslaidininkių gamyklos projektui padės atlikdama smulkesnius techninius darbus – tiesdama gamyklai reikalingus kelius, nukirsdama darbams trukdančius medžius, tiesdama komunikacijas, elektros, nuotekų ir kitus tinklus.

REKLAMA

REKLAMA

„Taip, spręsime (tik techninius klausimus – ELTA)“, – perklaustas apie tolimesnius darbus iš savivaldybės pusės teigė jis.

„Aišku, kad sutarimus arba sprendinius turi šiuo atveju pasiūlyti energetikos įmonės, tai jau komentarus girdėjome, kad bent jau tikrai visos žiūri įmonės pozityviai ir bent jau ieškos tų techninių sprendimų“, – tikino V. Benkunskas.

REKLAMA

Sostinės meras jau anksčiau teigė, kad žemės keitimo procedūras vykdo ne Vilniaus savivaldybė, o Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

„Čia reikėtų patikslinti, kad procedūras vykdo ne Vilniaus miesto savivaldybė, o Ekonomikos ir inovacijų ministerija, nuo šių metų vasario mėnesio, pagal Vyriausybės priimtą nutarimą pakeisti Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius“, – rašyta mero komentare.

Žurnalistams V. Benkunskas patikslino, kad prašymą keisti žemės paskirtį ministerijai pateikė pati savivaldybė, dviejų sklypų paskirtį prašoma keisti iš visuomeninės į pramoninę.

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų raginimu ir buvo priimtas vasarį Vyriausybės nutarimas, kuriuo buvo inicijuotas Vilniaus miesto detalaus plano keitimas ent tiems dviems sklypams, siekiant pakeisti jų paskirtį iš visuomeninės į pramoninę“, – sakė meras.

Politiko teigimu, situaciją ir kylančias problemas penktadienį jis jau aptarė ir su A. Paukščiu, pokalbio metu neišgirdę priekaištų savivaldybės atžvilgiu.

„Tą patį pakartojau ir šiandieną ponui Paukščiui – aš manau, kad šiandieną viskas tikrai yra išsprendžiama“, – tikino V. Benkunskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dalis aukštųjų technologijų miestelio pastatyta bus

Anot savivaldybės, siekdama užtikrinti svarbaus projekto vystymą, savivalda išdavė 9 statybą leidžiančius dokumentus, pasirašė 4 infrastruktūros plėtros sutartis, kurių pagrindu savivaldybė kompensuos įmonei 7,12 mln.

Meras pridūrė gavęs patvirtinimą, kad tuose sklypuose, kur statybos leidimai jau išduoti ir darbai pradėti, statybos bus tęsiamos.

REKLAMA

„Kadangi visam sklype ar visam („Teltonika“ aukštųjų technologijų – ELTA) miestelyje numatyta 14 skirtingų objektų, 14 skirtingų pastatų ir skirtingais lygmenimis, tai ar viskas bus išvystyta, viskas bus paruošta, čia jau pačios įmonės klausimas“, – tikino V. Benkunskas.

Pats A. Paukštys penktadienį žurnalistams sakė, kad, jeigu bus užtikrintas elektros tiekimas, Vilniuje galės veikti jau statomos keturios technologijų parko gamyklos.

REKLAMA

Kaip verslininkas rašė anskčiau, šalyje trūkstant elektros pajėgumų, užtrunkant žemės paskirties keitimą į skirtą pramonei, aukštųjų technologijų įmonė „Teltonika“ stabdo Taivano puslaidininkių lustų gamyklos statybas Vilniuje.

„Stabdomos Teltonika THTH aukštųjų technologijų parko 10 gamyklų investicijos 55 ha teritorijoje, kurias buvo numatyta įgyvendinti iki 2028 m.“, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak A. Paukščio, sustabdžius statybas, nebus sukurta 6 tūkst. darbo vietų su vidutiniais 10 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimais, kasmet nebus sukurti keli milijardai eurų Lietuvos bendro vidaus produkto (BVP) ir nebus sukurta nauja Puslaidininkių Lustų pramonė Lietuvoje – teks nutraukti projektavimo paslaugų pirkimo sutartį iš Taivano lustų gamykloms.

Verslininko teigimu, pagrindinė to priežastis – Lietuvoje trūksta 63 megavatų (MW) galios elektros pajėgumų, kuriuos įrengti iki 2027 m. „nebeliko vilties“, nepaisant to, kad EIM įmonei žadėjo „žalią“ koridorių investicijoms. Taip pat, anot A. Paukščio, per ilgai trunka žemės sklypų statyboms paskirties keitimas į pramoninę.

REKLAMA

Verslininko teigimu, Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) prašyta įrengti elektrinę, kuri elektrą gamintų iš gamtinių dujų, tačiau to neleidžia aplinkosauginiai reikalavimai.

Tuo metu Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ tvirtina, jog kliūčių tiekti elektros energiją bendrovės „Teltonika“ aukštųjų technologijų parkui Vilniuje nėra.