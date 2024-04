„Via Lietuva“ iki 2026-ųjų įrengs 121 km apsauginių tvorų ir naują tiltą gyvūnams

Be to, per šį laiką ketinama pastatyti vieną žaliąjį tiltą gyvūnams saugiai persikelti per kelią, po dvi požemines perėjas stambiems ir mažesniems gyvūnams bei tris varliagyvių apsaugos sistemas, pirmadienį praneša bendrovė.

Antrąjį Lietuvoje žaliąjį tiltą iki kitų metų pabaigos „Via Lietuva“ ketina įrengti rekonstruojamoje magistralinio kelio A5 atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija. Pirmasis toks tiltas pernai spalį atidarytas taip pat „Via Baltica“ magistralėje.

Pasak įmonės, valstybinės reikšmės kelių tinkle jau nutiesta 916 km apsauginės tvoros, įrengta 15 požeminių perėjų stambiems ir 14 smulkesniems gyvūnams, 15 apsaugos sistemų varliagyviams bei vienas žaliasis tiltas.