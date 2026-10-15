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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT nurodė „Perlas Energija“ grąžinti valstybei beveik 9 tūkst. eurų

2026-10-15 11:37 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 11:37
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įpareigojo netinkamai dalį kompensavimo lėšų naudojusią ir veiklą sustabdžiusią elektros tiekėją „Perlas Energija“ į valstybės biudžetą grąžinti beveik 9 tūkst. eurų.

Perlas energija, Julius Kalinskas/BNS

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įpareigojo netinkamai dalį kompensavimo lėšų naudojusią ir veiklą sustabdžiusią elektros tiekėją „Perlas Energija“ į valstybės biudžetą grąžinti beveik 9 tūkst. eurų.

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Patikrinimą atlikusi VERT nustatė, kad 2022 metais iš valstybės biudžeto gautų elektros kainos dalinio kompensavimo lėšų buvo panaudota netinkamai – nustatyta atvejų, kai kompensacijos buvo pritaikytos už elektrą, suvartotą dar iki kompensavimo laikotarpio pradžios, pranešė taryba.

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Be to, bendrovė vartotojams pritaikė mažesnę kompensacijų sumą, nei gavo iš valstybės biudžeto.

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Tarybos teigimu, dėl šių neatitikimų susidarė beveik 9 tūkst. eurų siekianti grąžintina suma, kurią bendrovė gali patikslinti, atlikusi individualų vartotojų suvartojimo perskaičiavimą.

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Kaip rašė BNS, įsipareigojimų klientams 2022 metais nesugebėjusiai įvykdyti „Perlas Energija“ teisme rugsėjo pabaigoje galutinai nepavyko panaikinti VERT skirtos 932 tūkst. eurų baudos už netinkamai nutrauktas sutartis su vartotojais.

Tuo metu sausį teismo sprendimu įmonė galutinai išvengė prievolės grąžinti valstybei jos išmokėtas 4,2 mln. eurų kompensacijas buvusiems įmonės klientams, tačiau liko teisėtai nubausta 90 tūkst. eurų bauda už vartotojų klaidinimą.

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Anksčiau vieną mažiausių tarifų siūliusi „Perlas Energija“ 2022 metų rugpjūčio pradžioje pranešė vienašališkai keičianti beveik visų 180 tūkst. klientų sutartis – pasirinkę fiksuotas kainas buvo perkelti į kintamos kainos planą, kurio tarifai priklauso nuo kainos biržoje. Augant elektros kainoms, jos pati negaminanti įmonė tapo nepajėgi vykdyti įsipareigojimų.

„Perlas Energija“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą sustabdė nuo 2022 metų rugsėjo.

indeliai.lt

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