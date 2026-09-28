Atnaujinta atliekų tvarkymo kainodaros ir sąnaudų paskirstymo tvarka

VERT teigimu, pakeitimais siekiama nustatyti aiškesnę kainodarą ir supaprastinti būtinųjų sąnaudų paskirstymą, taip pat užtikrinti jų pagrįstą įvertinimą.
„Šiais pakeitimais siekiame užtikrinti, kad būtinosios atliekų tvarkymo sąnaudos būtų aiškiai ir pagrįstai įvertintos, o pastoviosios sąnaudos – tinkamai padengtos. Kartu supaprastiname įmonėms taikomus apskaitos reikalavimus ir diegiame rūšiavimą skatinančią atliekų tvarkymo kainodarą“, – pranešime cituojamas VERT pirmininko pavaduotojas Matas Taparauskas.
Pagal atnaujintą regioninės kainos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų nustatymo tvarką, pastoviosios regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) sąnaudos regiono savivaldybėms bus paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių. Kintamoji kainos dedamoji bus siejama su priimtų sutvarkyti atliekų kiekiu.
Pakeitimais taip pat numatyta diferencijuoti mišrių ir atskirai surenkamų komunalinių atliekų tvarkymo kainas. VERT teigimu, savivaldybės galės pasirinkti, ar taikyti bendrą VERT nustatytą kintamąją kainos dedamąją, ar atskiras dedamąsias rūšiuotoms ir mišrioms atliekoms.
„Taikant diferencijuotą kainodarą, kintamoji dedamoji rūšiuotoms atliekoms sudarytų 70 proc. bendros kintamosios dedamosios dydžio“, – pranešime nurodė VERT.
VERT taip pat patikslino, kokios atliekų tvarkymo įmonių sąnaudos gali būti priskiriamos reguliuojamai veiklai ir įtraukiamos į regioninę kainą. Taip pat supaprastinta atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių sąnaudų paskirstymo tvarka, atsisakant verslo vienetų formavimo pagal atliekų rūšis ir išskiriant du reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos verslo vienetus.
Taip pat numatyta lyginti faktiškai gautas pajamas su regioninėje kainoje įvertintomis sąnaudomis ir vertinti veiklos efektyvumą.
VERT teigimu, pakeitimai leis įvertinti faktiškai gautų pajamų ir regioninėje kainoje įvertintų sąnaudų santykį bei veiklos efektyvumą.