Verslai jungiasi prie iniciatyvos didinti Vilniaus gyventojų skaičių

Iki 1 tūkst. eurų siekiančią finansinę paskatą bei 15 skirtingų dovanų gali gauti visi nuo rugsėjo 25 d. prisiregistravę Vilniuje ir specialią paraišką užpildę asmenys. Ši iniciatyva galioja iki gruodžio 31 d.
Pusė Vilniaus biudžeto priklauso nuo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – tai vienas svarbiausių šaltinių, leidžiančių užtikrinti kokybiškas paslaugas mieste: investuoti į viešojo transporto modernizavimą, mokyklų bei darželių statymą, kokybiškų sveikatos paslaugų suteikimą.
Asmenys, norintys gauti skatinamąsias priemones, pirmiausia iki gruodžio 31 d. turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje, o tada užpildyti specialią paraišką. Į paskatą gali pretenduoti tik pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nebuvo registruoti sostinėje per pastaruosius dvejus metus.
Iki šiol vilniečio dovanų rinkinį sudarė 10 vienkartinių 60 minučių trukmės Vilniaus viešojo transporto bilietų, 1 kelionės bilietas sostinės elektriniu laivu, 2 kvietimai į „Skalvijos“ kino centrą bei 1 kvietimas į Lazdynų baseiną. Šį rinkinį papildo ir verslų siūlomos dovanos – nuo nemokamų apsilankymų iki nuolaidų.
Fantazijos.lt naujiems vilniečiams siūlo staigmeną iš savo asortimento, 15min.lt skiria nemokamą 3 mėn. prenumeratą. Taip pat nemokamą 3 mėn. „Wolt+“ narystę naujiems vartotojams suteikia „Wolt“.
„Ride“ dovanoja 10 Eur kuponą kelionėms dviračiais bei paspirtukais, o „Circle K“ vaišina didžiausiu puodeliu kavos. Draudimo bendrovė „Balcia“ skiria 25 proc. nuolaidą savo paslaugoms. „Go3“ televizija suteikia išskirtinį pasiūlymą, į kurį įeis bene visas jų siūlomas turinys ir pramogos.
Rinkinyje taip pat gausus sportinių veiklų pasirinkimas: pridedami kvietimai į „Ryto“ bei Vilniaus „Žalgirio“ rungtynes, „Impuls“ siūlo nemokamą apsilankymą jų sporto klube, „Lemon Gym“ suteikia 7 dienų klubo narystę.
Piniginė kompensacija bus skiriama pirmus dvejus metus po gyvenamosios vietos deklaracijos – išmoka sudarys 50 proc. sumokėto GPM, tačiau ne daugiau nei 500 Eur per metus.
Išmokos bus mokamos dviem etapais:
- Pirmoji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2026 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2026 m. gruodžio 31 d.
- Antroji dalis – iki 500 eurų. Ji bus apskaičiuota įvertinant 2027 m. sumokėtus mokesčius. Išmoka bus mokama tik tuo atveju, jei liksite deklaruotas Vilniuje nepertraukiamai mažiausiai iki 2027 m. gruodžio 31 d.