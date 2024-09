Vėlavusiai sumokėti tiekėjams „Judex“ – 1 tūkst. eurų bauda

Anot jos, įmonė pažeidė Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymą.

„Pirkėjas, esant nereguliariam produktų tiekimui, iš penkių žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų pirko produktus, už kuriuos pagal tiekėjų išrašytas penkias PVM sąskaitas–faktūras vėlavo atsiskaityti nuo 4 iki 83 kalendorinių dienų ir taip pažeidė įstatymą“, – tyrimo išvadoje skelbia agentūra.

Tiekėjų pavadinimų agentūra neskelbia, tačiau jų metinė apyvarta neviršijo 350 mln. eurų.

Pasak išvados, „Judex“ iš vieno tiekėjo pirko 457 kg atšaldytos kiaulienos kotletinės mėsos už 1245 eurus (su PVM), iš kito – 3 tūkst. kg nuluptų bulvių už 1815 eurų, iš trečio – 1,5 tūkst. kg nuluptų bulvių už 925 eurus, iš kitų dviejų – 900 kg vanilės skonio desertinės varškės už 2395 eurus ir 25 kg šviežios plonintos viščiukų broilerių filė už 885 eurus.

Bendra pradelstos skolos suma visiems į tiekėjams siekė 509 eurus, tačiau pradinis baudos dydis buvo didinamas 25 arba 100 proc. Bendra galutinė bauda įmonei siekia 1020 eurų.

„Judex“ patikra atlikta 2023 metų gegužės 24 dieną, o tyrimas baigtas šių metų liepos 19 dieną, o bauda skirta rugpjūčio 21-ąją.

Agentūros sprendimas teismui gali būti apskųstas per 30 dienų, bauda į valstybės biudžetą turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 3 mėnesius, o apskundus sprendimą – per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo.

Pirkėjas privalo atsiskaityti už greitai gendančius produktus vėliausiai per 30 dienų, primena agenrūra.

Registrų centro duomenimis, vienintelis „Judex“ akcininkas yra Sigitas Mačiulis, o įmonės naudos gavėja yra buvusio Seimo nario, dabar – Europos Parlamento (EP) nario Petro Gražulio buvusi žmona Raminta Gražulienė (76 proc. akcijų).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pernai lapkritį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už piktnaudžiavimą nuteistam P. Gražuliui. Jis kaltintas, kad pasinaudodamas Seimo nario statusu padėjo tvarkyti „Judex“ problemas, kai Rusijos pareigūnai 2015 metais šios įmonės produkcijoje rado listerijos bakterijų.

Už tai Lietuvos apeliacinis teismas 2022 metų birželį politikui skyrė daugiau nei 15 tūkst. eurų baudą ir nurodė konfiskuoti per 3,3 tūkst. eurų.