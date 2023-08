Vardija vietas, kur mokyklines prekes pasiimsite už dyką: moksleivių tėvai tikina sutaupę jau šimtus eurų

Štai dviejų moksleivių mama iš Vilniaus pasakojo, kad trečiokė dukra išaugo uniformą.

„Dar vasaros pradžioje pradėjome ieškoti naujos uniformos tiek parduotuvėse, tiek kreipėmės į siuvyklas. Nustebau, kad visas komplektas – marškiniai, sijonas ir švarkas kainuos beveik 200 eurų.

Todėl nusprendėme uniformą įsigyti dėvėtą, o jų pasirinkimas tikrai didelis. Žmonės parduoda ar net dykai atiduota vaikų išaugtas uniformas įvairiose socialinių tinklų grupėse ar skelbimų portaluose. Taigi dukrai sijoną nupirkau už 20 eurų, o kitas uniformos dalis viena mama tiesiog padovanojo“, – džiaugėsi moteris.

REKLAMA

REKLAMA

Kita moksleivių mama pasakojo, kad mokyklinių prekių – sąsiuvinių, flomasterių, pieštukų ir kt. rado vienoje socialinių tinklų grupėje už dyką.

REKLAMA

„Buvo įdėtas skelbimas, kad mokyklines prekes maino į kavą. Taip už kavą gavau nemažai mokyklinių prekių. Kitas trūkstamas nupirksiu vėliau, jau po rugsėjo 1 d., kai prekybos centruose prasidės išpardavimai“, – pasakojo mama.

Mokyklinių prekių galima ieškoti ne tik parduotuvėse ar socialiniuose tinkluose, bet ir „DĖK“ui“ stotelėse. Ten gyventojai atneša jiems nebereikalingus daiktus, kuriuos kiti gali tiesiog pasiimti.

O prieš rugsėjį „DĖK“ui“ stotelėse atsirado mokyklinių daiktų mainų renginių ir specialių kabyklų, kur žmonės gali pasiimti mokyklinių prekių. Mainų renginiuose, moksleiviai ar jų tėvai gali rasti reikalingų daiktų – drabužių, kuprinių, batų ir kt.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, į „DĖK“ui“ stotelę užsukęs moksleivis su mama rado uniformos švarką. Būsimo ketvirtoko mama džiaugėsi sutaupiusi bent 80 eurų, būtent tiek būtų kainavęs naujas švarkas, kurį mama ketino užsakyti.

„DĖK“ui“ stotelių daiktai (6 nuotr.) „DĖK“ui“ stotelių daiktai. „DĖK“ui“ stotelės nuotr. „DĖK“ui“ stotelių daiktai. „DĖK“ui“ stotelės nuotr. „DĖK“ui“ stotelių daiktai. „DĖK“ui“ stotelės nuotr. +2 „DĖK“ui“ stotelių daiktai. „DĖK“ui“ stotelės nuotr. „DĖK“ui“ stotelių daiktai. „DĖK“ui“ stotelės nuotr. „DĖK“ui“ stotelių daiktai. „DĖK“ui“ stotelės nuotr.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. „DĖK“ui“ stotelių daiktai

Būtiniausios priemonės per metus brango apie 5 proc.

Šį rugsėjį išleisti pirmoką į mokyklą gali vidutiniškai kainuoti 375 eurus. Tai maždaug 7 proc. brangiau nei praėjusiais metais. Vyresnių klasių moksleiviui, kuriam nereikia uniformos ar sportinės aprangos, išsiruošti į mokyklą šįmet turėtų pakakti nuo 70 iki 120 eurų sumos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Swedbank“ Finansų instituto ekspertė Justina Bagdanavičiūtė sakė, kad bankas mokyklinių prekių krepšelio kainą skaičiuoja jau penktus metus iš eilės.

Banko atliekami kasmetiniai skaičiavimai rodo, kad nors daugelis kanceliarinių prekių kainuoja vienaženkles sumas apskaičiuojamas mokyklinių prekių krepšelis apima daugiau kaip 40 kategorijų. Todėl net ir kelis eurus kainuojančios prekės gali pavirsti apie šimtą eurų siekiančia ar didesne galutine suma. Kaip ruošiantis rugsėjui galima sutaupyti ir neištuštinti visos šeimos piniginės? „Per šį laiką matėme, kad mokyklinių prekių pasiūla rinkoje išaugo. Tai lėmė ir stabilesnes šių prekių kainas ir daugiau pasirinkimo galimybių.

REKLAMA

Tiesa, pastaraisiais metais vyravusi aukšta infliacija neaplenkė ir mokyklinių reikmenų, todėl šįmet išleisti vaiką kainuos brangiau. Kainų padidėjimą pastebime įvairiose mokyklinių prekių kategorijose pradedant rašikliais ir popieriumi ir baigiant sportine apranga ar uniformomis“, – komentavo finansų specialistė.

Anot jos, kaip rodo skaičiavimai, visas uniformos komplektas, kurį sudaro švarkas, dvejos kelnės ar sijonai ir bliuzonas, šiais metais vidutiniškai kainuoja apie 136 eurus. Palyginti su praėjusiais metais, uniformos komplekto kaina padidėjusi apie 6 proc.

REKLAMA

„Didesnį kainos šuolį pastebėjome sportinės aprangos kategorijoje. Jei praėjusiais metais ekonomišką sportinės aprangos komplektą buvo galima įsigyti už maždaug 26,5 euro, tai šįmet pigiausia sportinė apranga moksleiviui atsieis beveik ketvirtadaliu brangiau – apie 36 eurus.

Nuo keliolikos ir keliasdešimties eurų teks išleisti ir avalynei, sportiniams ar šokių pamokų bateliams. Jų kainos iš esmės nesikeitė, visgi šiemet parduotuvėse nepavyko aptikti pačių pigiausių batelių, kurie kainuotų 5-7 eurus“, – skaičiavo J. Bagdanavičiūtė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji atkreipė dėmesį, kad jai kurios kanceliarinės prekės taip pat yra pabrangusios, o bendra mokiniui reikalingų priemonių krepšelio kaina šįmet, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo apie 5 proc. ir prasideda nuo 70 eurų. Specializuotose kanceliarinių prekių parduotuvėse tokio prekių krepšelio kaina siekia apie 120 eurų ir taip pat yra apie 5 proc. brangesnė nei prieš metus.

Kaip sutaupyti ruošiantis rugsėjui?

Mokyklinių prekių sąrašas. Visų pirma susidarykite reikalingų prekių sąrašą su kainomis ir apskaičiuokite bendrą reikalingą sumą. Žinant, ko reikia ir kiek kainuoja kiekviena iš prekių, bus paprasčiau įvertinti, kur galima sutaupyti daugiausia, kokių pigesnių alternatyvų paieškoti ar kur išsiversti su daiktais iš praeitų mokslo metų.

REKLAMA

Alternatyvos brangiausiems pirkiniams. Susidarius sąrašą ir pamačius, kad jis viršija numatytą biudžetą, alternatyvų pirmiausia reikėtų ieškoti brangiausiai kainuojantiems dalykams, tokiems, kaip kuprinė, sportinė apranga ar uniforma. Pigesnės alternatyvos daugiausiai kainuojančioms mokyklinio krepšelio prekėms duos didžiausią finansinį efektą.

Pasitelkite internetą ir prekybos platformas. Pavyzdžiui, galbūt internete pagal skelbimus galite rasti gero stovio naudotą kuprinę ar mažai dėvėtą jūsų vaiko mokyklos uniformą. Be to, ieškodami pigesnių variantų, išnaudokite naudotų daiktų pardavimo platformas, o prekių ieškokite ir kaimyninėse rinkose. Sekdami grupes „Facebook“ taip pat galite rasti skelbimų apie dovanojamas mokyklines priemones, kurios galbūt tiks ir jūsų vaikui.

REKLAMA

Kai ką atidėkite vėlesniam laikui. Galbūt kai kuriuos pirkinius kaip nauja sportinė apranga ar avalynė, naujas guašo ar plastilino rinkinys galite atidėti vėlesniam laikui. Taip išdėliodami išlaidas per kelis mėnesius, sumažinsite rugsėjo 1-osios finansinę naštą. Be to, kai kurie mokyklai reikalingi dalykai gali tapti ir dovana artėjančio vaiko gimtadienio ar didžiųjų metų švenčių proga.

Pasinaudokite finansine pagalba. Jeigu jūsų šeimos pajamos nėra didelės, pasitikrinkite, galbūt jūsų vaikui priklauso 92 eurų parama mokyklinėms priemonėms įsigyti ir nemokamas maitinimas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Parama yra skiriama šeimoms, kuriose vienam nariui tenkančių vidutinių pajamų suma per mėnesį siekia iki 220,5 euro arba, atsižvelgus į tam tikras aplinkybes, iki 294 eurų. Vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos. Dėl šios paramos tėvai turi kreiptis į vietos savivaldybės skyrių, o prašymą pateikti galima iki spalio 5 d.

Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokami pietūs šalies mokyklose yra skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams.