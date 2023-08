Lenkijoje ta pati prekė dvigubai pigesnė nei Lietuvoje: patys pirkėjai čia sutinka mokėti daugiau?

Portalo tv3.lt skaitytoja Reda pasakojo, kad augina tris moksleivius vaikus, todėl mokyklinėmis prekėmis pradeda rūpintis iš anksto.

„Šiemet dviem vaikams reikia naujų kuprinių, jų pradėjom ieškoti jau liepos pabaigoje. Juk kuprinės turi būti ne tik kokybiškos, bet ir gražios.

Išsirinkome keletą variantų elektroninėje parduotuvėje Pigu.lt. Viena kuprinė kainavo virš 75 eurų, todėl dvi kainuotų jau daugiau nei 150 eurų. Suma nemaža, todėl ėmiau ieškoti pigesnių variantų“, – pasakojo moteris.

Reda sakė, kad pigesnių kuprinių Lenkijoje jai pasiūlė paieškoti draugė.

„Ji į Lenkiją vyksta kas mėnesį, dažniausiai ten perka maisto produktus, o artėjant rugsėjui ieško ir mokyklinių prekių.

Taigi, iš pradžių nusprendžiau niekur nevykti, o patikrinti lenkiškoje internetinėje parduotuvėje Allegro.pl kuprinių kainas. Ir kaip nustebau pamačiusi, kad ten jos dvigubai pigesnės. Pavyzdžiui, ta pati kuprinė, kuri Lietuvoje kainuoja 75 eurus, Lenkijoje atsieitų jau 36 eurus. Žinoma kainuotų atsiuntimas, bet šios išlaidos siektų tik apie 5 eurus“, – skaičiavo moteris.

Reda piktinosi, kad prekybininkai naudojasi situacija.

„Jie žino, kad kuprinių ir kitų prekių mokyklai vaikams reikia, juk neišleisime jų tuščiomis. Be to, ne visi turi laiko patikrinti kainas ne tik Lietuvos parduotuvėse, bet ir Lenkijos. O pardavėjai to ir tikisi, kad mokėsime, kiek jie paprašys.

Todėl dabar visiems pažįstamiems patariu apsipirkti lenkiškose parduotuvėse“, – sakė moteris.

Prieš rugsėjį užkelia kainas?

Dar viena, dviejų moksleivių mama Violeta pastebėjo, kad ir kitos elektroninės parduotuvės pardavinėja brangesnes kuprines.

„Beveik visose Lietuvos parduotuvėse prekybininkai artėjant rugsėjui užsikelia kainas. Patikrinau kelias parduotuves, tai tiek Pigu.lt, tiek Varle.lt už kuprinę nori 50–70 eurų. Tuo metu Lenkijoje tokios pačios kuprinės po 30 eurų. Pavyzdžiui, paprasta juoda „Adidas“ kuprinė lietuviškoje parduotuvėje kainuoja virš 40 eurų, o lenkiškoje tokios pačios, tik mėlynos spalvos kuprinės kaina nesiekia nė 30 eurų.

Patikrinau po kiek Varle.lt parduoda kitus daiktus, pavyzdžiui, buitinę techniką, tai kainos beveik nesiskiria“, – stebėjosi moteris.

Anot jos, tai rodo tik vieną – prekybininkai prieš rugsėjį kainas padidina.

„Kuprinių reikia čia ir dabar, todėl tokios didelės kainos.

Rugpjūčio pabaigoje žadame vykti į Lenkiją, nusipirksime ne tik kuprines, bet ir kitas mokyklines prekes bei maisto produktų“, – žadėjo moteris.

Prekių kainos Lietuvoje ir Lenkijoje (5 nuotr.) Prekių kainos Lietuvoje ir Lenkijoje Prekių kainos Lietuvoje ir Lenkijoje Prekių kainos Lietuvoje ir Lenkijoje +1 Prekių kainos Lietuvoje ir Lenkijoje Prekių kainos Lietuvoje ir Lenkijoje

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Prekių kainos Lietuvoje ir Lenkijoje

Tikina, kad kitur dar brangiau

Elektroninės parduotuvės Varle.lt atstovas Marius tikino, kad kainas leidžia nustatyti laisva rinka.

„Laisvame atvirame pasaulyje veikia pasiūlos ir paklausos dėsniai. Internetas leidžia rasti praktiškai kiekvieną prekę daugybėje šalių už daugybę skirtingų kainų. Kiekvienas žmogus laisvas pirkti iš ten kur jis nori.

O prekių kainų prieš sezoną mes niekada nekeliame, deficito ekonomikos laikai yra praėję“, – teigė parduotuvės atstovas.

Anot jo, Varle.lt yra atvira platforma.

„Čia prekiauja šimtai pardavėjų ir kainas (kaip ir turguje) nusistato jie patys.

Beje, mūsų kainos lyginamos su lenkišku Allegro.pl? Kinijoje dar pigiau. Kodėl lyginama su Varle.lt kainomis, kitose lietuviškose parduotuvėse dar brangiau“, – komentavo parduotuvės atstovas.

Tik didelė rinka gali pasiūlyti mažesnes kainas?

„Pigu.lt“ pardavimų vadovė Kristina Liškauskaitė irgi teigė, kad elektroninės prekybos centre prekiauja 4 tūkst. skirtingų pardavėjų, kurie yra suinteresuoti klientams siūlyti konkurencingas prekių kainas.

„Būtent geriausi pardavėjų pasiūlymai yra visų pirma rodomi mūsų pirkėjams ir sulaukia didžiausio klientų dėmesio. Taigi, „Pigu.lt“ platformoje veikia realios konkurencijos principai, o kainas pardavėjai nustato vadovaudamiesi rinkos situacija.

Prekių kainos tiek mūsų platformoje, tiek kitose elektroninėse prekyvietėse, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir minutę, kinta. Tai, kad vakar kuprinė buvo siūloma viena kaina, nereiškia, kad šiandien negausite pasiūlymo įsigyti ją pigiau“, – komentavo pardavimų vadovė.

Anot jos, skirtingose elektroninėse parduotuvėse kainos skiriasi, tai yra normalus reiškinys.

„Lenkijos taip pat nesunkiai rasime prekių, kurios šiandien, šiuo metu, yra siūlomos aukštesne kaina nei „Pigu.lt“.

Tiesa, prekių kainai turi įtakos ir tai, kad Lenkijos rinka kartais didesnė nei Lietuvos. Taigi, kaimyninėje šalyje veikia dar didesnė konkurencija, todėl pardavėjų siūlomos kainos svyruoja dar labiau“, – atkreipė dėmesį K. Liškauskaitė.